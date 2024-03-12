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PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

▲刑事局宣布偵破利用跳板VPN發文恐嚇斬首蔡英文的不法言論案件。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局宣布偵破利用跳板VPN發文恐嚇斬首蔡英文的不法言論案件。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1月12日有網友透過批踢踢實業坊PTT八卦版留言「0113斬首蔡英文刻不容緩」，刑事局指出，該名網友在當天上7時許以Z開頭帳號在PTT八卦版PO出恐嚇言論，意圖造成社會不安，刑事局科技犯罪防制中心立即成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

刑事局分析該帳號上網資料發現，Z姓網友帳號係透過境外網路及虛擬私人網路（VPN）發文，以為透過 VPN跳板可以規避警方調閱IP追查，但因案件經由全台警最擅長調查網路科技犯罪的刑事局科技犯罪偵防中心外勤隊追查，鎖定剛從大學資訊研究所畢業、待業中的鄧姓男子（26歲）涉有重嫌，2月29日將他傳喚到案說明。

▲刑事局宣布偵破利用跳板VPN發文恐嚇斬首蔡英文的不法言論案件。（圖／記者張君豪翻攝）

鄧男落網辯稱，他並無恐嚇危害公眾安全犯意，僅是針對個人政治意圖發表言論，警訊後依鄧男觸犯《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局提醒，憲法明文保障言論自由為人民基本權利，但絕不容許以言論自由為名、行破壞社會秩序之實，民眾若在網路上非法亂留言，凡走過必留下痕跡，對於躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，必定依法嚴辦，有心人士切勿以身試法。

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