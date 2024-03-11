朱國榮被爆攜嫩妻逃亡落腳莫斯科　刑事局向多國查證被已讀不回

▲國寶集團總裁朱國榮棄5億餘元交保金偷渡，有媒體指出他與嫩妻落腳俄羅斯。（圖／翻攝自鏡週刊）

記者黃宥寧／台北報導

「殯葬大亨」朱國榮遭6案通緝神隱至今5個月，去年他捨5億元多元交保金，搭遊艇偷渡潛逃到菲律賓與嫩妻、幼子會合，並飛往南太平洋島國萬那杜，今（11日）又有媒體指出，朱又逃往以色列且落腳俄羅斯，朱將檢警耍得團團轉，讓人猜不透他究竟藏身何處。對此，刑事局國際科表示，已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應。

朱國榮目前有6起案件遭通緝，台北地檢署2月間發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署也將函請調查局及刑事局盡速將朱國榮緝捕歸案，而朱也不是省油的燈，去年9月使用鈔能力以水陸空接力先是逃往到菲律賓、萬那杜，現又有媒體指出他落腳俄羅斯。

然而，北檢上月也開鍘，兵分5路搜索及約談助朱國榮潛逃的，船長鍾明華、鍾佳汶、鍾佳融父子3人、朱的女秘書曾子育等9名共犯，訊後鍾明華30萬元交保、鍾佳汶、鍾佳融各10萬元交保、曾子育60萬元交保；替朱生子的陳宛瑄父親陳泰壽交保100萬元、母親蔡宜伶、胞兄陳瑋䆁各交保20萬元，均限制出境。

朱國榮為及其嫩妻、幼子幸福生活，無視在台助他逃亡的無辜友人們，縝密規劃逃亡路線，如今藏身在何處都是個謎，刑事局國際科目前也已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應。