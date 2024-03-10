打詐有成效！高風險賣場消弭　警揭境外來電特徵別上當

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局觀察高風險業者賣場前五名通報案件量，從2023年第4季與今年第1季相比，明顯呈現大幅下降趨勢。刑事警察局除提供防詐建議、函請電商業者進行防詐措施且每週定期公布高風險業者賣場資訊以外，亦請國家通訊傳播委員會多次召開防制會議，於2023年5月至9月針對「+886」開頭之境外來電進行全面攔阻、12月起針對「+號」開頭之境外來電導入語音警示等防詐措施。



政府希望透過減少民眾接觸詐騙電話方式，降低解除分期付款詐騙案件發生。自2024年1月迄今，無高風險業者賣場經刑事警察局公告，顯示防制解除分期付款詐騙有初步成效。

警方指出：以往解除分期付款詐騙係因電商或物流公司外洩民眾個資及消費紀錄所致，詐騙對象為買家；惟由於前開防詐措施，刑事警察局觀察自2023年8月起，詐騙集團逐漸將詐騙對象轉移至賣家，佯裝為假買家透過網路在臉書平臺與賣家接觸加LINE聯繫，再以「網路電話」或「境外門號」佯稱銀行客服人員致電賣家，以協助認證簽署協議為由，進而要求匯款、轉帳，此類詐騙手法與利用民眾個資進行詐騙之情形不同。

一名年約30歲，居住於新北市的葉小姐，日前在臉書Messenger收到買家私訊欲購買刊登在marketplace的商品，買家建議於蝦皮購物進行交易比較有保障，葉小姐便在蝦皮開立新賣場，並將商品連結傳給該買家。

沒想到該買家卻表示「無法下單且帳戶遭凍結」，傳送蝦皮購物LINE客服給葉小姐，因對新系統不熟悉及慌亂之下，葉小姐遂加入假買家提供的假蝦皮LINE客服，假客服人員向葉小姐表示，因帳號「尚未開通認證」無法使用賣場，需提供個人銀行帳戶資訊。隨後接到假銀行客服來電表示欲「協助認證、解除錯誤」，要求葉小姐操作網路銀行進行匯款，葉小姐在不知情狀況下、依對方指示匯款後，再也聯繫不上假買家及客服人員，始驚覺遭詐騙。

詐騙集團假冒買家，要求賣家開立賣場包含7-11賣貨便、全家好賣+、蝦皮購物及旋轉拍賣等，以上賣場均已配合完成反詐騙相關建議，在官網及所屬App宣導賣場人員，絕不會以需開通認證、需簽署金流協議等理由要求民眾匯款，並在賣家申請註冊及上架商品時，強化提醒賣家慎防此詐騙手法，請民眾務必多加查證，認明唯一官方LINE客服，勿點擊不明網址連結及提供個人資料，避免遭詐騙。

刑事局強調，一般來電顯示帶「+」號就是境外來電，請務必小心查證；於電話中聽到「訂單錯誤」、「賣場未簽署金流協議」、「三大保障」、「賣家身分認證」等關鍵字，皆是詐騙集團慣用之詐騙話術，請提高警覺，掛斷電話聯繫電商業者求證，民眾也可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

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