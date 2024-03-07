找「泰斗級水電工」入夥...3年A走4千萬　最大竊電集團栽了

▲士林地檢署與刑事局破獲改電錶竊電集團，詐騙台電公司電費逾4千餘萬元，並將12人起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署指揮刑事局等機關，破獲全台規模最大改造電表集團，先後追出黃、焦、張姓男子雇用技術超高超綽號「光頭」的涂姓水電工，前往台灣各處破壞台電公司電錶竊電，連餐酒館、民宿老闆都為省錢淪陷，3年來已讓台電損失逾4千萬元。士檢調查後，今依詐欺等罪起訴12人，至於不知情的房東等24人，則獲不起訴處分。

起訴指，44歲黃男與38歲焦男透過曾任職中華電信的林男介紹，得知可藉購屋或承租適合電信業者架設基地台房子，供電信業者架設基地台，藉此獲取利潤，2017年起開始經營微型基地台事業，更找來「泰斗級」水電工涂男（54歲），改電表竊電，涂也陸續替想省電費經營餐酒館的張等人改電表。

▲「泰斗級」涂姓水電工全台跑透透改電錶，替業者竊電。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案會曝光，主要是因台電實地勘驗調查時，發現住宅區、民宿、餐酒館、當鋪等場所多處電錶及封印鎖，遭破壞導致計量失準，且加上屏東地下製毒工廠，因製作過程失誤爆炸起火，東港分局經追才發現是屋內安裝多台冷氣及強力風扇降溫，全戶用電量極大，但嫌犯卻破壞台電配置電錶構件，藉以規避高額電費，沒想到火警意外曝光犯行。

經刑事局電信偵查第一隊擴大偵辦，報請士林地方檢察署檢察官林思吟、檢察官劉東昀指揮偵辦，陸續發動搜索起出改造電表、挖礦機、用電協議書、偽造台電假鋼印、BMW等贓證物，證據確鑿，成功破獲全台最大規模改造電錶竊電集團。



▲偽造台電假鋼印。（圖／記者黃宥寧翻攝）

擁超高水電技術的涂落網時說，他將電表封印鎖撬開後，彎曲電表內指針，使轉速變慢，再以假鋼印封印鎖封回，每處可收取5千至25000元等報酬，共獲利145萬餘元。

台電公司後續計算，遭改造電錶共65個被竊度數約1323萬餘度、追償一年電費2310萬餘元，全案將黃、張嫌等17人依詐欺、竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，檢依3人以上共犯詐欺等罪，起訴焦、黃、林、涂等12人；不知情的房東等24人不起訴處分；並向法院聲請沒收4千餘萬元犯罪所得，扣案犯罪工具於偵查中進行變價拍賣。