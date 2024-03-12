男童被虐致死引譁然　新北社會局：強化服務中兒童訪視頻率

▲一名男童被爆出遭保母凌虐致死案。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔至雲／新北報導

針對設籍新北男童於兒福聯盟出養照顧過程中遭保母凌虐致死案，新北市政府社會局表示，面對這樣的暴力行為，社會局感到痛心，也重申面對暴力事件絕對零容忍，社會局以及社福中心將會全力陪伴家屬，提供所需協助。針對社會局服務中的兒童將會增加訪視頻率，雙北絕對共同協力與中央及民間單位檢討面對這次事件，避免憾事再次發生。

社會局表示，新北市在家屬首次前來社福中心求助時，就開始持續提供陪伴服務與連結服務資源，過程中除了尿布奶粉等物資外，也有提供每月7000元的經濟扶助。針對這樣的憾事社會局也十分悲痛，將會持續關懷家屬的心理與情緒狀態，提供喪葬以及法律扶助資源，也會為家庭提供心理諮商及相關資源，全力配合司法檢警單位調查。

社會局強調，為避免憾事再次發生，新北市未來將會提高服務中兒少的訪視頻率及訪視人員對危機的敏感度，並建議中央地方一起強化訪視的預警效果。

針對保母服務培力，社會局目前透過聯繫會報、評鑑、督導訪視、稽查及在職訓練外，每年辦理協力圈，透過外部團體分享托育技巧與托育政策規範，並由居家托育服務中心加強輔導，且每年辦理保母考核，掌握並提供專業支持，以提昇專業托育服務品質。

社會局也進一步提出強化措施，除了每年對日間托育保母2-4次的例行訪視外，對需要加強輔導的保母，也會增加1-4次的訪視，未來對全日托育的保母，也會加強訪視從現行法規的一年4次增加為6次。

針對在職訓練的部分，會在每年18小時的訓練課程中，對保母服務時常發生問題與爭議的面向，如正向管教、孩童正確養育照顧模式、意外事故的處理與預防等課題加強訓練。對考核不佳的保母，社會局也會加強訪視輔導的頻率，並且參加特定職訓課程。

同時，為了降低第一線保母的壓力，社會局也開發居家托育APP，利用規格化的作息紀錄模板，讓保母人員能夠快速紀錄收托孩童的作息，家長也可以透過APP及時與保母互動，了解孩童當下狀況。截至113年2月底止，APP的下載數則為12,678，覆蓋率已逾使用對象9成。

社會局強調，兒少生命安全必須中央地方共同努力，針對中央現行的收出養流程希望衛福部在修法過程中，納入第一線的訪員、保母以及社工的意見，讓第一線的公私合作更加順暢，盡力接住所有需要的服務的對象。

