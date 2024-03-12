北市幼兒性侵案逾13童遇害　教育局「未確認狼師停職」致更多人受害

▲民進黨不分區立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市某幼兒園2022至2023年期間疑有13名孩童遭教師性侵、性騷，民進黨立委林月琴、受害家長及勵馨基金會共同召開記者會指出，2022年行政調查期間，園方未告知其他家長，北市教育局也未確實稽查調查期間加害老師是否有停職，導致2023年又有更多孩子受害。林月琴要求，加害人應持續延押，並扣押手機及電腦等物證、推動全齡性平、保障受害者家屬知情權、檢討兒少資訊揭露範圍。

林月琴與勵馨基金會共同辦理召開記者會指出，應改善幼兒園性平案件的處理流程，以及《兒童及少年福利與權益保障法》66條第二項、69條揭露範圍之認定應做檢討修法，避免受害家庭索要不到相關證據，且2022年行政調查期間，園方未告知其他家長，北市教育局也未確實稽查調查期間加害老師是否有停職，導致2023年又有更多孩子受害。

加害老師目前於審判中案件之第三次延長羈押將於3月16日期滿，記者會中也共同呼籲，後案承辦檢察官於蒐集完證據或確認被害幼童、該幼兒園其他老師的證詞前，為避免加害人有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，也應扣押加害人手機、電腦等證據，保障幼童權益。

2022年6月起，北市某幼兒園負責人兒子，以老師身份照顧多名幼兒時，疑似對幼兒猥褻性侵，至2023年加害老師收押前，受害幼兒已超過13人，且2022年6月爆發時家長有報案，但卻不清楚北市教育局是否有進行調查處理，受害家長不僅未被告知處理情形、園內家長也都一無所知，同年12月，又有家長向園方反映孩子疑似被性侵，園方也未進行通報。

林月琴指出，教育局在調查過程中，皆未讓加害老師暫時調離現職，也未告知園內其他家長，此加害老師有發生性平案件，導致其他不知情的家長，仍讓孩子到幼兒園上課，因此2023年又導致更多孩子受害。

2022第一個報案的家長安安表示，整起事件過程園方態度十分惡劣，起初孩子反映老師有不當觸摸行為時，園方完全沒有進一步了解、調查，反而向家長推託是孩子自己的行為，不斷包庇加害老師，並未做出停職處分。家長也提到，司法調查雖有孩子證詞、驗傷結果、監視器畫面佐證，但最後仍因證據不足，檢察官做出不起訴處分，讓安安對於司法感到心寒。

另一位家長代表小米表示，2023年再度爆發加害人疑似猥褻孩童，園方曾召開家長說明會，表明事件僅是誤會，直到其他家長搜尋到加害老師的不起訴資料，才發現加害老師並非首次犯行。小米提到，教育局雖早已知悉幼兒園事件，卻回覆家長不會介入學校的後續處分，若當時教育局有積極處理，後續就不會有這麼多孩童受害。

雖然目前幼兒園已被勒令停業，但小米指出，加害者母親經營的另一所托嬰中心，在更換負責人後依然持續營運，加害者母親也仍在托嬰中心任職，她質疑，經歷幼兒園事件後，其為何能繼續任職、服務嬰童。

林月琴指出，目前國小以上的性平委員會調查，法規規定調查報告是可以提供逐字稿給家長，不理解北市政府為何引用兒少權法第66條第2項，不能提供不當對待認定委員會的調查報告給家長，讓受害家長打官司都苦無證據可以佐證，求助無門。

林月琴指出，本案2022年爆發時，除了教育局失職，未告訴園內其他家長有發生性平案件，媒體也因為兒少權法69條規定，報導僅有14則，未能讓家長及社會大眾得知此案件，69條當初立法是為了保障兒少身心健康及隱私，立意良善，但新聞媒體因擔心揭露加害人的身分，可讓外界反推受害兒童的身分，而不敢報導，「此條文應進行檢討，避免因維護單一個案權益而損害更多兒童權益！」