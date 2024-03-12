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社會 社會焦點 保障人權

社工稱訪視凱凱3次　檢警搜索兒福聯盟「保全訪談紀錄」

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉姓保母涉嫌虐死1歲童凱凱遭收押後，檢警進一步追查社工訪視報告是否據實記載。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦1歲童凱凱疑遭劉姓保母姊妹虐死案，雖然轉介保母的兒童福利聯盟日前公開道歉，稱社工訪視3次都未發現異狀，引爆眾怒，質疑兒盟未盡到保護孩童的責任，因檢警所掌握事證，懷疑訪視報告與實際情況有差距，承辦檢察官12日指揮警方前往兒福聯盟取得相關紀錄，並約談負責的陳姓社工。

等待收養的1歲男童凱凱2023年9月間，經兒福聯盟轉介到劉姓保母家中，接受24小時安置，12月24日被緊急送醫不治，法醫相驗認為，凱凱額頭凹陷等多處傷勢，身上的傷勢明顯是遭人毆打，再加上被束縛約束，長時間維持站立等姿勢，導致血液及組織液鬱積，無法順利流通，也就是養分無法及時補充到需要修復的受傷部位，最終導致休克致死。

負責照顧的劉姓保母否認傷害凱凱，辯稱凱凱自己摔倒撞傷，而且因為磨牙所以有4顆牙齒斷掉，當時警方詢問到場的陳姓社工，陳姓社工表示過去的確遇到過有磨牙習慣的兒童，但對於凱凱的傷勢與斷牙，都表示事前不知情。

▲▼北市保母虐兒致死案，兒福聯盟回應。（圖／兒福聯盟提供）

▲兒福聯盟第一時間回應虐童案，聲明社工訪視3次，只改期1次。（圖／兒福聯盟提供）

兒福聯盟在11日新聞爆發後，發布聲明指出，過去曾與劉姓保母合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

兒福聯盟並表示，此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。

但檢警獨立追查，取得原本在劉家擔任看護的外傭私下蒐證，除了將劉姓保母和妹妹都以涉嫌凌虐幼童致死罪，有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，同時也發現，兒福聯盟提供的相關訪視報告，與第一線實際取得的資訊有落差，為確認原始紀錄與家訪狀況，因此展開搜索約談，以保全相關事證。

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