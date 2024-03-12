　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉基全人醫療照護新書發表　打造更人性化、有溫度的專業服務

▲▼ 嘉義基督教醫院新書發表，邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院新書發表，參與新書出版作者 前排徐約翰、陳志成、姚維仁、齊偉先、林昱瑄、宋昇峯；後排吳欣玫、楊惠華、蔡春美、黃郁惠、洪翠蓮、張麗珍（左至右） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院出版重要新著作《醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思》，12日舉辦新書發表，由嘉基醫院臨床醫療團隊人員，在中央研究院的齊偉先副研究員、南華大學應用社會學系與高雄師範大學性別研究所師資群指導下完成，是一本產學合作的學術結晶，為讀者提供對病人的生病經驗和現代醫療體系深刻洞察，也是嘉基對實踐全人醫療照護價值的堅持，體現對民眾提供身心靈健康照護的承諾。

▲▼ 嘉義基督教醫院新書發表，邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院新書發表， 嘉義基督教醫院發表新書 - 醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此書內容採用醫學研究領域較為陌生的質性研究方法，透過病人、病人家屬與醫療專業人員的訪談，來探討醫療理解相對於生物醫學研究，更能深入理解病人的心靈、社會文化和生理需求如何緊密相連；病人的信仰價值、生活文化，如何影響病人的醫療決策；國家醫療政策如何影響民眾的健康行為與醫療資源的配置，甚至醫療政策與醫療科技物的結合，看似理性、公正且有效，但卻常會引發病人生命尊嚴與家屬生活品質之間難以兩全的倫理議題。此書也提供許多有關健康醫療全人照護實踐的範例，研究的諸多發現，共同構築出一個反省臨床醫療與照顧、醫療管理與相關政策的基礎。

▲▼ 嘉義基督教醫院新書發表，邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲  齊偉先副研究員與受訪者進行訪談 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，出版《醫療照護的質性研究》象徵嘉基同仁們對提供全人醫療照顧的承諾，也是嘉基對社會科學領域的重要貢獻。我們相信，只有將病人視為整體的個體，尊重他們的身心靈需求，理解他們的心聲，才能提供真正有意義的醫療服務。這本書將為我們的醫護團隊提供深入的反思，使我們能夠更好地理解和回應雲嘉民眾和病人的多樣性需求。

▲▼ 嘉義基督教醫院新書發表，邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲副研究員張麗珍介紹新書內容 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


醫學研究部主任宋昇峯表示，嘉基在醫療研究發展上採取量化與質性研究雙軌並進模式，讓院內研究領域與內涵上得以兼具醫學科學與醫療人文的特色。此外，質性研究問題之發想，通常源自於個人熟悉的臨床工作或場域，是相當接地氣的研究方法，此說法並非否定質性研究價值，而是指研究結果能夠立即應用在改善臨床醫療問題。

▲▼ 嘉義基督教醫院新書發表，邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院發表新書 - 醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


嘉基呼籲醫療界同仁們一同參與這場對全人醫療照護的深刻對話。相信透過共同的努力，打造更加人性化、有溫度的專業醫療服務，造福更多病人的生命和家庭。

 
ET快訊
印尼一家4口集體墜樓　摔下21F
00940最大成分股！長榮獲投信連16買　股價飆至188元除
快訊／官方宣布！台中七期誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相
史上第1遭「社工被帶回調查」！搜索兒福辦公室、住家
保母虐殺1歲男童　朱立倫轟衛福部擺爛：今天就下台！
台中歷史一刻！　幸運兒可拿iPhone 15、星宇機票
快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報
21歲正妹遊新天鵝堡　遭性侵丟山谷慘死...判決出爐
快訊／社工雙手摀臉　抵達警局
快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒　還撞到民宅
獨／保母姊妹帶3童就只虐待凱凱　喊「別讓他太好過」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

【廣編】陽獅集團「為愛獻聲」　推廣器官捐贈聲紋卡

快訊／官方宣布！台中七期最新誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」現身　鴻海全賣崩潰了

遭控拒絕男童家屬探視　兒盟：外婆說看了會傷心

從大體學寶貴技巧！慈大醫學生動刀模擬手術　7國學子感恩學習

快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報　急凍跌破10度

嘉基全人醫療照護新書發表　打造更人性化、有溫度的專業服務

製成13萬kg沙茶醬等55產品　金福華總座現身道歉：全面回收銷毀

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

【廣編】陽獅集團「為愛獻聲」　推廣器官捐贈聲紋卡

快訊／官方宣布！台中七期最新誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」現身　鴻海全賣崩潰了

遭控拒絕男童家屬探視　兒盟：外婆說看了會傷心

從大體學寶貴技巧！慈大醫學生動刀模擬手術　7國學子感恩學習

快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報　急凍跌破10度

嘉基全人醫療照護新書發表　打造更人性化、有溫度的專業服務

製成13萬kg沙茶醬等55產品　金福華總座現身道歉：全面回收銷毀

鋁合金廠廷鑫跳票8千萬　明起打入全額交割股

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

綠營檢討部長去留？　鄭文燦否認：民主政治常態、沒有刻意歸責

東京3處賞櫻秘境！千棵櫻花滿開超壯觀　還有晴空塔隱藏版拍照視角

峮峮一度嗅覺失靈　愛上「奶香」男人

小米新能源車3月28日發布　股價「飆漲近10%」

美首次單獨編列對台預算　陸外交部：一門心思打壓中國害了自己

「爸爸其實是祖父、哥哥才是生父」　女被母親欺騙身世長達30年

生活熱門新聞

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

惡保母「不是第一次虐童」　親友怒爆內幕！

文昌帝君生日！求考運升遷勿碰3供品

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

更多熱門

相關新聞

能源公司全額資助　球員專業運動醫療防護與治療

能源公司全額資助　球員專業運動醫療防護與治療

嘉基結合企業共同提供專業運動醫療防護與治療為提升在地運動發展，守護在地運動選手，嘉義基督教醫院與國立民雄農工足球隊合作辦理健康檢查，現場並由嘉基運動醫學專業醫師江振豪為選手們進行運動傷害防護診斷與把關，未來雙方將簽訂運動傷害區域醫療網照護合作備忘錄(MOU)，期盼提供學校選手在長期訓練、比賽時有更良好的醫療照護為後盾，能安心為校、為國爭光。

嘉義基督教醫院年度圍爐

嘉義基督教醫院年度圍爐

嘉基醫院托嬰中心落成

嘉基醫院托嬰中心落成

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

嘉基建議春節年前施打疫苗加強抵抗力　

嘉基建議春節年前施打疫苗加強抵抗力　

關鍵字：

嘉義基督教醫院新書發表全人醫療照護的反思

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面