嘉基全人醫療照護新書發表　打造更人性化、有溫度的專業服務

▲嘉義基督教醫院新書發表，參與新書出版作者 前排徐約翰、陳志成、姚維仁、齊偉先、林昱瑄、宋昇峯；後排吳欣玫、楊惠華、蔡春美、黃郁惠、洪翠蓮、張麗珍（左至右） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義基督教醫院出版重要新著作《醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思》，12日舉辦新書發表，由嘉基醫院臨床醫療團隊人員，在中央研究院的齊偉先副研究員、南華大學應用社會學系與高雄師範大學性別研究所師資群指導下完成，是一本產學合作的學術結晶，為讀者提供對病人的生病經驗和現代醫療體系深刻洞察，也是嘉基對實踐全人醫療照護價值的堅持，體現對民眾提供身心靈健康照護的承諾。

▲嘉義基督教醫院新書發表， 嘉義基督教醫院發表新書 - 醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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此書內容採用醫學研究領域較為陌生的質性研究方法，透過病人、病人家屬與醫療專業人員的訪談，來探討醫療理解相對於生物醫學研究，更能深入理解病人的心靈、社會文化和生理需求如何緊密相連；病人的信仰價值、生活文化，如何影響病人的醫療決策；國家醫療政策如何影響民眾的健康行為與醫療資源的配置，甚至醫療政策與醫療科技物的結合，看似理性、公正且有效，但卻常會引發病人生命尊嚴與家屬生活品質之間難以兩全的倫理議題。此書也提供許多有關健康醫療全人照護實踐的範例，研究的諸多發現，共同構築出一個反省臨床醫療與照顧、醫療管理與相關政策的基礎。

▲ 齊偉先副研究員與受訪者進行訪談 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，出版《醫療照護的質性研究》象徵嘉基同仁們對提供全人醫療照顧的承諾，也是嘉基對社會科學領域的重要貢獻。我們相信，只有將病人視為整體的個體，尊重他們的身心靈需求，理解他們的心聲，才能提供真正有意義的醫療服務。這本書將為我們的醫護團隊提供深入的反思，使我們能夠更好地理解和回應雲嘉民眾和病人的多樣性需求。

▲副研究員張麗珍介紹新書內容 。（圖／嘉義基督教醫院提供）



醫學研究部主任宋昇峯表示，嘉基在醫療研究發展上採取量化與質性研究雙軌並進模式，讓院內研究領域與內涵上得以兼具醫學科學與醫療人文的特色。此外，質性研究問題之發想，通常源自於個人熟悉的臨床工作或場域，是相當接地氣的研究方法，此說法並非否定質性研究價值，而是指研究結果能夠立即應用在改善臨床醫療問題。

▲嘉義基督教醫院發表新書 - 醫療照護的質性研究：邁向全人醫療照護的反思 。（圖／嘉義基督教醫院提供）



嘉基呼籲醫療界同仁們一同參與這場對全人醫療照護的深刻對話。相信透過共同的努力，打造更加人性化、有溫度的專業醫療服務，造福更多病人的生命和家庭。