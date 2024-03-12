印尼一家4口集體墜樓！他電梯內「吻別妻小」　轉身全都摔下21F

▲印尼一家四口墜樓身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印尼首都雅加達（Jakarta）一家四口從公寓頂樓墜落，全數當場身亡。警方初步調查研判，這很可能是一起集體自殺事件，除了沒有其他人士涉案跡象，監視器畫面更拍到，死者生前搭乘電梯時，父親逐一親吻妻小的額頭，似乎是在告別。

JPNN、雅加達環球報等外媒報導，此案9日發生於雅加達彭賈林安區（Penjaringan）的安順塔公寓（Teluk Intan Tower Apartment），死者包括50歲父親、52歲母親、15歲女兒、13歲兒子，遺體皆已送往西普托．曼谷庫蘇莫醫院（Cipto Mangunkusumo Hospital）相驗。

警察局長阿古斯（Agus Ady Wijaya）表示，下午4時2分，一家人駕車進入停車場，2分鐘後出現在公寓大廳，接著搭乘電梯抵達21樓，沿樓梯走到屋頂。4時21分，他們墜落在1樓停車場，保全聽見巨響後跑出去察看，立刻嚇得報警。

Four Members of Family Die after Falling from Apartment Roof https://t.co/xMe0n2gHWl — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) March 10, 2024

阿古斯透露，死者被發現時，父親與女兒的雙手用繩子綁在一起，母親與兒子也被綁在一起。根據電梯監視器畫面，爸爸生前親吻了妻小3人的額頭，然後把大家的手機收進包包裡。

他表示，儘管還不確定死者動機，但「從這些舉動中，我們得出結論，這次大規模自殺是預先計畫好的。」警方仍在進行調查，蒐集證據及證詞。



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