印尼一家4口集體墜樓！他電梯內「吻別妻小」　轉身全都摔下21F

▲印尼一家四口墜樓身亡。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

印尼首都雅加達(Jakarta)一家四口從公寓頂樓墜落,全數當場身亡。警方初步調查研判,這很可能是一起集體自殺事件,除了沒有其他人士涉案跡象,監視器畫面更拍到,死者生前搭乘電梯時,父親逐一親吻妻小的額頭,似乎是在告別。

JPNN、雅加達環球報等外媒報導,此案9日發生於雅加達彭賈林安區(Penjaringan)的安順塔公寓(Teluk Intan Tower Apartment),死者包括50歲父親、52歲母親、15歲女兒、13歲兒子,遺體皆已送往西普托.曼谷庫蘇莫醫院(Cipto Mangunkusumo Hospital)相驗。

警察局長阿古斯(Agus Ady Wijaya)表示,下午4時2分,一家人駕車進入停車場,2分鐘後出現在公寓大廳,接著搭乘電梯抵達21樓,沿樓梯走到屋頂。4時21分,他們墜落在1樓停車場,保全聽見巨響後跑出去察看,立刻嚇得報警。

