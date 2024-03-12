柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔逃出揭「被台灣人呼巴掌」

▲柬埔寨警方9日、10日連續破獲西港2座「電信詐騙園區」。（圖／翻攝柬中時報）



記者張靖榕／綜合外電報導

柬埔寨近日接連查獲西哈努克港2個電信詐騙園區，共逮捕479名柬埔寨人與外國人，其中包括36名台灣人與中國人，當中包括5名詐騙園區管理人。一名先前逃出的20多歲日本豬仔表示，在當地無時無刻受到監督、長時間工作，還被一名台灣管理層呼巴掌，有時讓他不禁沉思，自己怎麼會淪落到這步田地。

《柬中時報》報導，柬埔寨警方9日破獲第一個詐騙園區，共抓捕172人，均為外國人，包括8名台灣人、54名泰國人、109名越南人，以及1名中國人，其中4名台灣人與1名中國人為該園區的管理人員，近期將被移送法辦，其餘人員等待遣送回國。

警方10日破獲第二個詐騙園區，共逮捕307人，包括279名柬埔寨本國人、27名中國人和1名緬甸人，共28名外國人將被遣送回國。

日媒《現代商業》報導，一名去年底被救出的20多歲日本男子宮城（化名，下同）受訪時表示，他先是在社群平台X看到「不法兼職」的工作，應徵後從日本前往泰國首都曼谷，經陸路進入柬埔寨，園區裡賭場、健身房、超市等，就像一個小鎮，工作場所一樓是臥室，2樓是詐騙辦公室，辦公桌一排排展開，每個人都配到一台電腦，包括他在內約有40個人，其中近7成都是馬來西亞華人，都說中文，他則是唯一的日本人，因此一開始就被分派負責日本市場。

宮城表示，他的工作室透過臉書上的廣告誘騙目標，侵入對方智慧型手機，取得銀行帳戶等私人資訊。他說他長時間工作並且隨時受到監督，之後抓到機會偷偷透過email向日本駐柬大使館求救，很快就被柬埔寨警方救出並送回日本，但據他了解，那些詐騙園區裡的人，仍然沒有被抓，還一如往常地繼續經營下去，「在我獲救之前，我被一個看起來是台灣人的男人打巴掌」，他常在想，「我出生在農存一個非常菁英的家庭，為什麼最後會過上這樣的生活？」

聯合國2023年發表的報告顯示，柬埔寨仍有約10萬人被迫從事網路詐騙，近年多次查獲中國、台灣、日本等國的詐騙集團據點，因為柬埔寨法規不完善，使當地成為詐騙集團落腳深根的詐騙天堂，被騙來的「豬仔」則來自世界各地。