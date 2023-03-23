瑞士一家五口「接連墜樓」　鄰居憶詭異1幕！全體靜默摔下7F

▲瑞士發生一家五口集體墜樓案件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

瑞士度假勝地蒙特魯（Montreux）一家五口接連墜樓導致4死1重傷，根據目擊者說法及監視器畫面，他們在5分鐘內全部從7樓陽台墜下，沒有任何人發出尖叫聲。更令人震驚的是，正是41歲媽媽納斯琳（Nasrine Feraoun）說服全家人一同尋短。

綜合外媒報導，本案發生於去年3月23日，警方展開近1年的調查後，宣布以「集體自殺」結案。

當日上午7時左右，納絲琳與雙胞胎妹妹納吉斯（Narjisse）、40歲丈夫艾瑞克（Eric David）、15歲兒子及8歲女兒墜樓，其中兒子一度陷入昏迷，經治療後傷勢痊癒，但對於案發過程已經沒有印象，其餘4人全都身亡。

驗屍報告指出，死者生前沒有任何掙扎跡象或毒品反應，似乎還搬來梯子，以利跨越圍欄抵達陽台。此外，警方搜索公寓及電子設備後發現，這場集體自殺經過謹慎計畫。

調查人員指出，這一家人來自法國，納斯琳深陷陰謀論無法自拔，對於政府抱持懷疑態度，在新冠疫情及烏克蘭戰爭爆發後，更是不斷說服家人，這個世界不值得人們努力活下去。鄰居們形容，這一家人幾乎與世隔絕，大人鮮少外出，非常安靜且獨來獨往，孩子們也都在家自學。

法國《星期日報》（Journal du Dimanche）報導，艾瑞克在法國馬賽（Marseille）富人區長大，就讀該國名校巴黎綜合理工學院（Ecole Polytechnique），納斯琳與妹妹也曾在巴黎菁英名校亨利四世中學（Lycee Henri-IV）就讀。

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