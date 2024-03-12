不爽結帳被要求等一下　女顧客狂毆懷孕店員！她爆氣報警：絕不原諒

▲馬來西亞一名女顧客因為不滿在結帳時被要求等一下，而對懷孕的收銀員動手。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名懷孕的女收銀員因為需要時間處理系統問題，被女顧客嫌棄太慢，而被女顧客當眾毆打，導致她左眼下方腫脹，氣得她當場報警。

據《星洲日報》報導，25歲的收銀員祖萊妮在Facebook指出，她9日下午3時17分左右，在新山的谷中城廣場（Midvalley Southkey）為一名女顧客結帳，豈料女子卻突然要求把她已經掃描裝入袋子中的一樣物品取消。

由於這件物品已被記錄進系統，祖萊妮需要一點時間處理，因此她便請求對方稍等片刻，不料女顧客卻突然提高說話聲量大罵祖萊妮，甚至不顧祖萊妮有孕在身，刷完卡後就直接朝祖萊妮的臉揮拳，導致她的左眼下方腫了起來。

祖萊妮一氣之下，立刻就前往附近警局報警，並將自己被打的監控畫面上傳到Facebook表示，「我真的不知道自己錯在哪，明明我都已經解釋清楚了啊！如果只是發生口角，我還能接受。但朝我的臉上揮拳，你以為你是誰啊？」

祖萊妮也表示，自己絕對不會原諒在孕期中毆打她的女顧客，「我向你保證，我絕不撤案！」目前，新山警方已接獲投報，並將援引刑事法典第323（蓄意傷人）條文對此案展開調查。女顧客一旦罪成，最高可被判監禁1年或罰款2千令吉，或兩者兼施。