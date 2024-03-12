「南韓人可在北韓投票？」　綠委點不在籍投票難處：國台辦接受？

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，被質疑是在幫中國大陸人開大門。民進黨立委鍾佳濱今（12日）直言，請問南韓人可以在北韓投票嗎？他表示，台灣公民若在中國行使投票權，更可能變成代理投票，武警荷槍實彈要你投票，這符合平等直接不記名原則嗎？國民黨可能忘了先問國台辦，若要在中華民國非自由地區行使投票權，要先把選票寄過去，上面寫中華民國總統選票，國台辦願不願意接受？

鍾佳濱表示，就教於國民黨，南韓人可以在北韓投票嗎？不在籍投票本來就是國內選制改革中積極籌劃項目，但第一、是因應選務人員執行工作，第二、在外就學就業者，無法回到戶籍地投票者，這是「不在戶籍地投票，但仍在投票所中投票」，今年初某個投開票所外面發現大量空白選票，只要攜入投開票所就可能引起舞弊問題，這是國人既有經驗，除在投開票所外還要在台灣投票，憲法增修條文也明定要返國投票。

鍾佳濱指出，在投票所跟台灣投票，這是不在籍投票的明確基本要求，投票所如果不在台灣，如何確保選舉公正性？選罷法規定，投開票所30公尺內不得有宣傳跟拉票行為，若在境外請問由誰執行？不在籍投票千萬不能變成人不在場的投票，台灣公民若在中國行使投票權，更可能就變成代理投票，列隊歡迎領票、武警荷槍實彈要你投票，這有可信度、符合平等直接不記名原則嗎？中國投票儀式感十足，可信度極低。

鍾佳濱說明，不在籍投票兩個原則，第一、在投票所投票；第二、票所在台灣境內，若要參考外國制度，則大部分國家投票所設置在大使館、領事館 ，這視為主權延伸，若國民黨認為台灣應該在中國設立領事館跟大使館、北京也願意接受的話，這是對兩岸關係清楚地重新界定，歡迎國民黨大聲說出，「希望台灣可以在北京設立國家使領館」，這樣不在籍投票可以考慮在合憲、合法狀況下推動。

鍾佳濱直言，國民黨可能忘了先問國台辦，若要在中華民國非自由地區行使投票權，要先把選票寄過去，上面寫中華民國總統選票，可以先請國民黨去問，國台辦是否同意，也歡迎國台辦回應一下，是否在大陸地區允許印有中華民國總統選票，讓中華民國自由地區居民投票。