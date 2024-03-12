綠黨團指藍「不在籍投票」方案違憲　曝2難點：中會允許台設使領館？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，被質疑是在幫中國大陸人開大門。民進黨團今（12日）召開記者會回應，國民黨團版本「當然違憲」，各國有採境外投票，必然將投票所設置於該國使領館，這是國家領土主權延伸，若台灣可以在中國有使領館，那就是兩國論，中國可以接受嗎？且依中國郵政法，中國甚至可以打開投票單檢查，提案委員應對此完整說明，要怎麼保護國人安全？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團版本是合憲、安全、可信及自由的，反觀國民黨提出違憲、危險、不可信也不自由的版本，民進黨團提案以公投事項為優先、採用移轉投票，當事人因為就學或就業緣故，可以在投票前6個月申請，作業成本可以承受，且由當事人為之，安全性跟可信度都可以受到信賴。

對於在野黨不在籍投票版本，吳思瑤強調，當然是違憲的，大家都上過公民課，憲法規定選舉以普通、平等、不記名方式為之，增修條文也寫得很清楚，國外之中華民國人民應返國行使投票權，國民黨版不在籍投票當然違憲。

吳思瑤說明，公正性部分，不管是通訊投票或是境外投票都有相當高門檻，各國也出現相當多舞弊案例，國民黨不在籍投票也涉及選務成本提升、由全民買單，且為境外勢力公然介選，開方便之門，請問中國投開票所要設在哪裡？各國有採境外投票，必然設置於該國使領館，這是國家領土主權延伸，若台灣可以在中國有使領館，那就是兩國論，中國可以接受嗎？

吳思瑤補充，第二、中國投票怎麼投？在廣東一個村長的選舉，是在眾多武警包圍下行使投票權，武警荷槍實彈、拿著槍對著投票者，請問會不會受到中國政治壓力指使？這是不自由、受到高度干預的投票，不要陷在中國的國人於危險當中，中共國家安全法規寫得很清楚，、若在中國行使非統一、非完整領土的投票行為，馬上就被法辦。

吳思瑤指出，中國郵政法也寫得很清楚，國家檢察機關可以對通訊進行檢查，中國可以依國家安全大帽子，對信件檢查，若要在野黨主張的通訊、郵寄投票，中國是可以打開投票單檢查，國民黨版不在籍投票完全不可行，提案委員應對此完整說明，要怎麼保護國人安全？

對於國民黨版提案，吳思瑤認為，第一、怎麼在中國設投票所？各國都在中國使領館設立投票所，但中國同意台灣設置使領館、承認台灣主權嗎？我們歡迎這樣兩國論的結果，但有可能嗎？第二、民主自由選舉不該在槍桿子下投票，在中國壓力下為之，這有中國介選非常高的可能，也不能陷這些台灣人民於危險當中。