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快訊／康橋翻覆校車「近6年違規8件」　公路局深夜緊急說明

▲▼ 康橋校車翻覆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新店康橋高中校車翻覆，畫面怵目驚心 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市康橋高中校車11日在北市文山隧道翻覆，總計已18人受傷就醫，其中包含14名學生、駕駛以及自行就醫的3名學生。對此，公路局深夜表示，本次事故龍萊交通公司遊覽車，於103年3月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是113年1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件。

▲▼ 康橋校車翻覆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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▲ 康橋校車翻覆，已18人就醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

公路局的新聞稿還指出，駕駛人林O華駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。已要求龍萊交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院進行慰問事宜，另臺北市區監理所將於3月12日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核。

校車當時載有25名學生，事故發生後司機與學生透過車頂逃生口逃生。林姓司機向警方供稱，當時開進隧道後感覺滑了一下，隨後整輛車就打滑側翻。另一名在場男學生則說，校車晃了幾下就翻車。公路局指出，事故15人輕傷(駕駛1人與學生14人)，其中6人送忠孝醫院，5人送臺北醫學大學附設醫院，4人送萬芳醫院，車內無人受困。截至11日深夜十一點，僅剩萬芳醫院尚有1位持續觀察，現場已恢復通車，有關事故原因尚待警察單位調查。

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