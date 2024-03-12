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康橋校車「進隧道前未超速」　公路局：翻覆時車速待警方調查

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲康橋中學校車在北市文山隧道翻車，20人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市康橋中學校車昨(11日)晚在北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫，公路局台北市區監理所今(12日)將前往承攬校車業務的龍萊交通公司安全查核，根據遊覽車GPS全球衛星定位系統監測，該肇事校車進入隧道前並未超速，不過進入隧道後GPS出現監測死角，是否超速得等警方對行車紀錄器的調閱調查。

康橋中學一輛滿載26名學生的校車，昨晚7時許在北市文山隧道內翻覆，車頭嚴重毀損，20人受傷就醫，均已出院返家，肇事原因仍待警方調查釐清，根據司機向警方供稱，當時校車開進隧道後，感覺「滑了一下」，隨後整輛車打滑側翻。

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公路局台北市區監理所今也將前往承攬校車業務的龍萊交通公司安全查核，啟動加強管理措施。公路局表示，肇事原因正由警方調查中，根據遊覽車GPS全球衛星定位系統監測顯示，該校車進入文山隧道前沒有超速情況，至於進入隧道內是否超速，因隧道遮蔽導致GPS無法監測到事故當下時速，該部分仍待警方調閱行車紀錄器調查。

台北市區監理所則說明，透過GPS監測，校車進入隧道前，在隧道入口時速為55公里，文山隧道速限為70公里，因隧道遮蔽影響GPS監測，進入隧道內時速仍待警方調查。

▲▼ 康橋校車翻覆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲康橋中學校車昨晚翻覆，20人受傷  。（圖／記者黃宥寧翻攝）

公路局指出，今安全查核後，將針對查核情況確認是否有違規或管理不周情況，再來評估是否開罰。

根據公路局公布駕駛和車輛資料顯示，肇事龍萊交通公司889-YY號遊覽車為103年3月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日期是113年1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；駕駛人林O華駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已繳交罰款結案。

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