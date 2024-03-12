　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新店康橋中學校車昨晚在文山隧道翻覆，20人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店康橋中學校車昨晚在台北市文山隧道發生翻覆意外，造成20名學生和駕駛送醫，所幸都僅是輕傷，傷者均已出院。校方今表示，初步檢視行車記錄器，當時車速66公里，駕駛並未超速，但已先請該名駕駛暫時停駛接受調查，若有明確違規疏失，不排除解約。25名乘車學生有14人今請假，校方、新北教育局與交通車公司將分別提供每人各2千元慰問金。

康橋中學公關室主任吳浩銘表示，今已取得行車記錄器資料，昨晚事故發生時，駕駛車速66公里，並未超速，車齡沒有超出年限，車上學生也沒有反映行車過程有異常，是否因天雨路滑，有待警方調查結果，目前已先請該名駕駛停駛，待調查結果出爐，若有明顯違規疏失情形，不排除與業者解約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳浩銘表示，經過仔細清查，昨搭乘校車一共是25名高中和國中部學生，於課後社團時間結束後，搭乘約6時30分校車前往捷運象山站和市府捷運站，所幸學生均有繫安全帶，平常校內也定期演練，因此在發生翻車意外時，車內高中部的學長姊冷靜引導國中部學弟妹從逃生口脫困，學生都相當冷靜。

吳浩銘說，受傷學生都是輕傷，多是外部挫傷、輕微頭暈，14名送醫學生與5名自行就醫學生，經過治療後，昨深夜均已返家休息。針對25名乘車學生，學校、新北市教育局和交通車公司將分別提供2千元慰問金，每人可拿到6千元。

ET快訊
快訊／黑幫暴動推翻成功！　海地總理下台
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

入夜再一波降溫「跌破10度」　周日雨區擴大

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

男童被虐死！作家曾遇「超收惡保母」經歷曝：偽造我簽名退托

快訊／北市童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

過半教師逾50歲！ 陽明交大赴美攬才　盼年輕人返台「再創晶奇」

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！他揪1疑點：根本加害者大好機會

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！北投人幫補血

入夜再一波降溫「跌破10度」　周日雨區擴大

康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

男童被虐死！作家曾遇「超收惡保母」經歷曝：偽造我簽名退托

快訊／北市童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

過半教師逾50歲！ 陽明交大赴美攬才　盼年輕人返台「再創晶奇」

NCC稱台灣更加危險　邱國正不隨風起舞：不會他講一句我們就變一個

卡住解放軍！　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口「離台不到200公里」

新科藍委被網軍鎖定？　黃揚明曝共通點：民進黨開始準備2028

快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

惡保母虐死男嬰！黃珊珊喊「嚴懲施虐者」　再籲社工靈敏度要提升

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

超派野猴爬婦頭上開背包搶劫　路人揮衣驅趕...牠秒抓住威嚇

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

文昌帝君生日！求考運升遷勿碰3供品

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

LuxyGirls包圍主播台火辣電臀！賽評：這是天堂吧

農曆2月到！12生肖運勢一次看

更多熱門

相關新聞

康橋校車「進隧道前未超速」　公路局：翻覆時車速待警方調查

康橋校車「進隧道前未超速」　公路局：翻覆時車速待警方調查

新北市康橋中學校車昨(11日)晚在北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫，公路局台北市區監理所今(12日)將前往承攬校車業務的龍萊交通公司安全查核，根據遊覽車GPS全球衛星定位系統監測，該肇事校車進入隧道前並未超速，不過進入隧道後GPS出現監測死角，是否超速得等警方對行車紀錄器的調閱調查。

康橋中學校車翻覆「傷者增至20人」　教育局：均已出院

康橋中學校車翻覆「傷者增至20人」　教育局：均已出院

即／康橋翻覆校車「近6年違規8件」

即／康橋翻覆校車「近6年違規8件」

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

康橋高中校車翻覆已18人送醫　新增3學生受傷自行就醫

康橋高中校車翻覆已18人送醫　新增3學生受傷自行就醫

關鍵字：

校車事故學生新店康橋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面