康橋校車沒超速「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查

▲新店康橋中學校車昨晚在文山隧道翻覆，20人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店康橋中學校車昨晚在台北市文山隧道發生翻覆意外，造成20名學生和駕駛送醫，所幸都僅是輕傷，傷者均已出院。校方今表示，初步檢視行車記錄器，當時車速66公里，駕駛並未超速，但已先請該名駕駛暫時停駛接受調查，若有明確違規疏失，不排除解約。25名乘車學生有14人今請假，校方、新北教育局與交通車公司將分別提供每人各2千元慰問金。

康橋中學公關室主任吳浩銘表示，今已取得行車記錄器資料，昨晚事故發生時，駕駛車速66公里，並未超速，車齡沒有超出年限，車上學生也沒有反映行車過程有異常，是否因天雨路滑，有待警方調查結果，目前已先請該名駕駛停駛，待調查結果出爐，若有明顯違規疏失情形，不排除與業者解約。

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吳浩銘表示，經過仔細清查，昨搭乘校車一共是25名高中和國中部學生，於課後社團時間結束後，搭乘約6時30分校車前往捷運象山站和市府捷運站，所幸學生均有繫安全帶，平常校內也定期演練，因此在發生翻車意外時，車內高中部的學長姊冷靜引導國中部學弟妹從逃生口脫困，學生都相當冷靜。

吳浩銘說，受傷學生都是輕傷，多是外部挫傷、輕微頭暈，14名送醫學生與5名自行就醫學生，經過治療後，昨深夜均已返家休息。針對25名乘車學生，學校、新北市教育局和交通車公司將分別提供2千元慰問金，每人可拿到6千元。

