三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

▲國民黨今上午舉行記者會提出三問，難道只要民進黨不同意，就是違憲？（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠為不在籍投票交鋒，引發熱議。國民黨今（12日）召開「抗中保台又來了？違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨！」記者會，藍委王鴻薇批，民進黨最近動不動就以丟紅帽子、抹紅的方式，混淆許多重大公共政策討論，前有縮短陸配入籍年限，現在又對全世界100多個國家採行的不在籍投票，用戴紅帽子的方式攻擊在野黨，根本就是「老狗玩不出新把戲」。

王鴻薇表示，總統當選人賴清德曾說中華民國憲法是災難，但現在民進黨動不動拿中華民國憲法當擋箭牌、保護傘，質疑在野黨提出來法案是毀憲亂政，突然間民進黨變成護憲大隊，請問當賴清德說中華民國憲法是災難時，這些所謂保護憲法，動不動說人家毀憲亂政的人在哪裡？民進黨的做法非常令人不齒。

對於民進黨質疑不在籍投票會導致中共介選？王鴻薇強調，全世界一百多個國家都採取不在籍投票，包括與中國發生衝突的印度、菲律賓，美中之間對抗非常激烈的美國也將舉行總統大選，難道這些國家都不擔心中共介選嗎？美國有因此撤銷不在籍投票，剝奪他們的海外國民的投票權嗎？並以印尼選舉為例，印尼學生在台灣投票之後一起舉沾墨手指拍照，試問為什麼印尼海外民眾可以歡欣鼓舞投票，為什麼台灣的海外國人不可以？

藍委許宇甄指出，國際上已經有115個民主國家實施，包括：美國、英國、德國、法國、日本、韓國、馬來西亞、泰國、印尼等，不論是移轉投票、通訊投票、事先投票、代理投票、境外投票、特設場所投票、電子投票，投票卡投票等，各國家都是用各種不同的不在籍投票方式，提供人民最方便、最適合自己的選舉方式，這是順應世界潮流趨勢的表現。

許宇甄三問民進黨，一、難道只要民進黨不同意，就是違憲？二、不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？美英法日韓的不在籍投票有違憲嗎？三、民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？甘願犧牲提升台灣人民的參政權的機會，就為了抹紅國民黨？

至於民進黨團總召柯建銘指稱不在籍投票是違憲，發言人楊智伃指出，中選會副主委陳朝建曾表示，不在籍投票規劃從公投開始實施，可作為日後選務參考依據；行政院也通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，難道中選會在打臉柯建銘？打臉民進黨嗎？楊智伃強調，首先應該確立一個原則問題，在境內與境外的國民是否具有投票的公民權利，如果我們憲法的精神是保障公民的投票權，今天柯建銘及民進黨的說法才是違憲。

楊智伃表示，不在籍投票有多個版本，今年國民黨也有四個版本的提案，細節與執行方案，都可以進行討論與修正，但原則上都是希望朝不在籍投票方向走。「要講違憲，柯建銘就立法院最大違建」，楊智伃表示，每年都在騙年輕人要退休，但就像立法院地縛靈，老了又擋改革，只要違反柯建銘的想法通通都喊違憲，這種民主違建應該快點拆一拆。

