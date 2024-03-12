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內埔警分局長郭譯隆前進社區　「客語」廣播接地氣反應熱絡

▲內埔警分局長郭譯隆客語廣播，提醒民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局長郭譯隆客語廣播，提醒民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局長郭譯隆避免民眾被騙，日前親赴內埔鄉村里辦公處利用村里廣播系統，以最貼近鄉親、最接地氣的「客語」宣導目前詐騙態樣及手法，希望能以廣播方式將「識詐反詐」訊息傳遞至每個角落，貼近鄉民搏得注意，進而提升反詐意識。

▲內埔警分局長郭譯隆客語廣播，提醒民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警方表示，近年來各式各樣詐騙手法，潛藏在民眾日常生活中，損失金額屢創新高，為有效解決問題，避免民眾受騙受害，行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」教育宣導列為首要工作，讓民眾認識詐騙手法、阻絕受騙機會。

和興村村長林清雲表示，「反詐騙人人有責!」須全民總動員，將會持續向村民廣播宣導反詐訊息，以提升防詐免疫力，與警方一同守護民眾荷包，共同防詐。

內埔警分局呼籲，現在詐騙手法千奇百怪，請鄉親們不要相信網路上「高獲利、穩賺不賠」投資話術，也不要任意加私LINE，檢察官或警察不會用電話辦案問筆錄，不會監管我們的銀行帳戶，如有接到可疑電話不要慌張，或任何疑問，請撥打報案專線110或165反詐騙諮詢專線詢問，以免被騙。

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