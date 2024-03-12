　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

受害者楊媽媽提著兒子的書包，腦中憶起兒子上學點點滴滴，不禁潸然淚下。（圖／讀者提供）

▲受害者楊媽媽提著兒子的書包，腦中憶起兒子上學點點滴滴，不禁潸然淚下。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2023年底新北市一所國中發生校園割頸案震驚社會，事發至今3個月仍餘波蕩漾。砍人少年與教唆少女已分別於2月底、3月初遭裁定延長收容，然而因《少年事件處理法》規定，延長收容期間不得超過1個月，且以1次為限，因此2人恐將於本月重獲自由，引發社會譁然。

對此，割頸案受害者楊小弟的父母暫時收拾起喪子之痛，首度接受本刊專訪談到這段時間的內心煎熬，並向政府提出沈痛的呼籲。楊媽媽堅定地淚訴，兒子在受傷時第一時間失血嚴重，折磨了24小時才放棄救治，感謝上百位熱血無名英雄總共輸了60,000c.c.的血，但有時自己也會想，這麼多熱血來救自己的孩子，最後孩子卻仍難逃一死，「不能讓這麼多人的熱血白流」，我們能做些什麼。

「他當天是穿藍條紋制服上學和我說再見」想起出事那一天，楊媽媽強忍著悲慟說，孩子出了門不久，我的眼皮一直跳個不停，原本以為是低溫造成自律神經失調的老毛病又犯了，但總覺得怪怪的，不料電話響起的那一端竟傳來「你兒子送亞東了」，至今總在午夜夢迴時被這一幕驚醒。

談到嚴肅的修法議題，一旁楊爸爸打破沉默娓娓道來，自案發以來，夫妻強力呼籲未成年不得「塗銷前科」、不得「減輕其刑」，否則「根本是不良分子最誘人的宣傳」。

新北市遭到割頸殺害的楊小弟，生前在輔導活動課最後的畫作，內容有好多想對家人說的真心話，可惜永遠無法親口說了。（圖／讀者提供）

▲新北市遭到割頸殺害的楊小弟，生前在輔導活動課最後的畫作，內容有好多想對家人說的真心話，可惜永遠無法親口說了。

楊爸爸感嘆地說，不只加害者，近年來每每參與滋事的都是幫派中的少年，因為黑幫仗著《少年事件處理法》第83-1條「少年之前案紀錄及有關資料予以塗銷」、《刑法》第18條「未滿十四歲人之行為，不罰。十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。」二大利器，將「炸彈」往校園裡丟，沒有學校可以承受得住，且在校內以統一話術吸引懵懂無知的孩子前仆後繼加入幫派，政府不該丟出一部法令就想長治久安，法令應該與時俱進，任由法令幫黑幫背書何其諷刺。此外，楊爸爸也呼籲，監護人應也要付出刑事責任，而非只需負擔民事責任，否則若家長是赤腳羅漢家無恆產，雙手一攤根本沒在怕。

原本安靜在旁的楊家女兒啜泣而略顯躁動不安，好似能感受父母的激動，自己卻只能悲鳴，此舉讓楊媽媽徹底崩潰，楊爸爸在安撫妻女中手足無措、身心俱疲。一旁陪同的「板橋愛心慈善會」理事長石一佑也紅了眼眶地指出，楊家原是一對姊弟，姊姊在3歲時，因高燒40度月餘不退留下後患，儘管至今身體已然成熟，智力卻永遠停留在發燒那天。而楊小弟早就發願，要一直陪伴姊姊，自己在3年前考上新北升學率最高的國中資優班，然而不捨姊姊，選擇來到這所完全中學，就是想就近陪伴姊姊，無奈還是發生這起憾事。

而針對外界關注的募款議題，石一佑解釋，楊家父母非常憂心各界善心「被有心人士欺騙」，然而楊姊姊的病情須長期照護「父母真的吃不消」因此多方權衡後，遲至年後才在新北市政府官方辦理「好日子愛心大平台」開放小額捐助，呼籲外界認明，切莫遭濫用愛心。

割頸案受害者楊小弟出殯儀式中，楊父淚眼控訴「教孩子維持正義錯了嗎」?（圖／讀者提供）

▲割頸案受害者楊小弟出殯儀式中，楊父淚眼控訴「教孩子維持正義錯了嗎」?

延伸閱讀
被害的願與怨2／塗銷少年犯罪前科引爭議　民團憂「禁役」烙印如影隨形難翻身
越黑越紅1／嘲諷身障者被罵翻　賀瓏眼神死節目依舊完售
獨家／黃偉晉失言丟工作　買水晶求順遂護體

 
ET快訊
快訊／上班改道！　國3事故回堵中
劉寶傑妻住院驚傳請辭《關鍵時刻》　電視台開優渥條件成功留人
NONO宮廟拜拜不是要懺悔！廟方證實妻子朱海君陪同　互動曝光
月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他
太陽花學運十周年！最大得利者曝光　他一支獨秀吸光「不藍不綠」
明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝
快訊／上班快改道！　國1事故大回堵
拜登加碼31億供台灣軍援！　2025提227兆元總預算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

狠心保母LINE曝光！　炫「虐1歲童」惡行：他爬出水桶塞回去

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

芳香袋怪怪的...藏針孔偷拍6女童上廁所！變態教師慘了

月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

猜中牛排重量就免費招待　男精準預測285g全場嗨翻

高雄警暖心扶阿北過馬路！　扶到通緝犯「直接上銬歸案」

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

狠心保母LINE曝光！　炫「虐1歲童」惡行：他爬出水桶塞回去

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

芳香袋怪怪的...藏針孔偷拍6女童上廁所！變態教師慘了

月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

美中晶片戰　雷蒙多：華府持續評估是否擴大出口管制

日本311地震13週年！民眾海邊默禱　首相岸田矢言重建東北

劉寶傑妻住院…驚傳請辭《關鍵時刻》！　電視台開優渥條件成功留人

黃偉晉失言丟工作陷低潮！　零變裝「地下街買水晶」求淨化護體

iPhone 16最新輔助圖曝光 　新增強大「拍攝按鈕」

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

賀瓏道歉後「神隱1個月現況曝光」！　才被罵翻…喜劇秀仍夯到完售

「諾羅大軍」出現！　前台大醫：大家注意

兩女停車場鬥毆　他路過「不敢勸架」竟遭網罵翻：是不是男人？

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

即／北市貴族學校校車翻覆　25名學生、1駕駛待救

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

即／康橋校車翻覆15人送醫　校方回應了

「蘇丹紅沙茶醬」230噸流向新北火鍋店、盤商

餐廳轉型高檔百家樂賭場　15美女荷官隨便挑

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

更多

最夯影音

更多
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面