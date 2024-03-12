新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

▲受害者楊媽媽提著兒子的書包，腦中憶起兒子上學點點滴滴，不禁潸然淚下。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2023年底新北市一所國中發生校園割頸案震驚社會，事發至今3個月仍餘波蕩漾。砍人少年與教唆少女已分別於2月底、3月初遭裁定延長收容，然而因《少年事件處理法》規定，延長收容期間不得超過1個月，且以1次為限，因此2人恐將於本月重獲自由，引發社會譁然。

對此，割頸案受害者楊小弟的父母暫時收拾起喪子之痛，首度接受本刊專訪談到這段時間的內心煎熬，並向政府提出沈痛的呼籲。楊媽媽堅定地淚訴，兒子在受傷時第一時間失血嚴重，折磨了24小時才放棄救治，感謝上百位熱血無名英雄總共輸了60,000c.c.的血，但有時自己也會想，這麼多熱血來救自己的孩子，最後孩子卻仍難逃一死，「不能讓這麼多人的熱血白流」，我們能做些什麼。

「他當天是穿藍條紋制服上學和我說再見」想起出事那一天，楊媽媽強忍著悲慟說，孩子出了門不久，我的眼皮一直跳個不停，原本以為是低溫造成自律神經失調的老毛病又犯了，但總覺得怪怪的，不料電話響起的那一端竟傳來「你兒子送亞東了」，至今總在午夜夢迴時被這一幕驚醒。

談到嚴肅的修法議題，一旁楊爸爸打破沉默娓娓道來，自案發以來，夫妻強力呼籲未成年不得「塗銷前科」、不得「減輕其刑」，否則「根本是不良分子最誘人的宣傳」。

▲新北市遭到割頸殺害的楊小弟，生前在輔導活動課最後的畫作，內容有好多想對家人說的真心話，可惜永遠無法親口說了。

楊爸爸感嘆地說，不只加害者，近年來每每參與滋事的都是幫派中的少年，因為黑幫仗著《少年事件處理法》第83-1條「少年之前案紀錄及有關資料予以塗銷」、《刑法》第18條「未滿十四歲人之行為，不罰。十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。」二大利器，將「炸彈」往校園裡丟，沒有學校可以承受得住，且在校內以統一話術吸引懵懂無知的孩子前仆後繼加入幫派，政府不該丟出一部法令就想長治久安，法令應該與時俱進，任由法令幫黑幫背書何其諷刺。此外，楊爸爸也呼籲，監護人應也要付出刑事責任，而非只需負擔民事責任，否則若家長是赤腳羅漢家無恆產，雙手一攤根本沒在怕。

原本安靜在旁的楊家女兒啜泣而略顯躁動不安，好似能感受父母的激動，自己卻只能悲鳴，此舉讓楊媽媽徹底崩潰，楊爸爸在安撫妻女中手足無措、身心俱疲。一旁陪同的「板橋愛心慈善會」理事長石一佑也紅了眼眶地指出，楊家原是一對姊弟，姊姊在3歲時，因高燒40度月餘不退留下後患，儘管至今身體已然成熟，智力卻永遠停留在發燒那天。而楊小弟早就發願，要一直陪伴姊姊，自己在3年前考上新北升學率最高的國中資優班，然而不捨姊姊，選擇來到這所完全中學，就是想就近陪伴姊姊，無奈還是發生這起憾事。

而針對外界關注的募款議題，石一佑解釋，楊家父母非常憂心各界善心「被有心人士欺騙」，然而楊姊姊的病情須長期照護「父母真的吃不消」因此多方權衡後，遲至年後才在新北市政府官方辦理「好日子愛心大平台」開放小額捐助，呼籲外界認明，切莫遭濫用愛心。

▲割頸案受害者楊小弟出殯儀式中，楊父淚眼控訴「教孩子維持正義錯了嗎」?

延伸閱讀

▸ 被害的願與怨2／塗銷少年犯罪前科引爭議 民團憂「禁役」烙印如影隨形難翻身

▸ 越黑越紅1／嘲諷身障者被罵翻 賀瓏眼神死節目依舊完售

▸ 獨家／黃偉晉失言丟工作 買水晶求順遂護體