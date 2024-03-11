　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆2月生肖運勢搶看！屬虎財氣滿溢　牛、猴愛情得意

▲進入夏季，有哪些生肖的運勢跟氣溫一樣逐漸升高呢?趕快來看看自己的生肖是否上榜。（示意圖／視覺中國CFP）

▲農曆二月到，12生肖迎來新的機會與考驗，運勢起伏各有高低。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

進入農曆二月（國曆2024/3/10~2024/4/8），正值天氣多變的春天，陰晴不定、冷暖交替，但也迎來新的機會與考驗，12生肖運勢起伏各有高低，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業，以及財富的五星指數，快來看看誰能在這段期間春風得意。

● 生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者在選擇對象上非常挑剔，接觸到的異性都很難讓你滿意。不妨換個角度審視對方，或者從朋友們那裡獲得一些關於對方的資訊，不要太主觀，免得陷入極端。

有伴侶：來自父母的壓力，讓你的交往關係好幾次陷入危機。你靠著堅持與毅力，讓感情渡過了危險期。其實父母的挑剔也是出自好意與謹慎，所以別記恨他們。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：面對新工作，有時會感到一頭霧水，如果只會像無頭蒼蠅一般亂撞，就會白忙一場。應仔細理清頭緒，並請教前輩，會得到很多竅門。

學業運分析：本月學習雖有熱情，計畫性卻不足，隨著心情好壞，東學一下，西學一下，忙忙碌碌，成績卻沒有提升。其實關鍵就在於沒有合理的分門別類，若能有計畫的複習，效果會更好。

財富運指數：★★★☆☆

「見好就收」是你本月投資的方針。這樣雖然獲得的收益並不多，但也能有利潤。若是貪心不足，獲了利還不肯放手，那只會得不償失。

● 生肖牛

愛情運指數：★★★★★

單身者：與心儀的對象接觸時，你總能表現出優異的一面，讓對方注意到你；再加上你大方的談吐，不被你擒獲都難。

有伴侶：懂得製造情趣，是你們愛情甜蜜的法寶，這讓你們的愛情能長期保鮮，羨煞旁人！當然了，工作和生活也同樣重要，可別把心思全花在愛情上了。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：憑著一股不服輸的衝勁，你毫不退縮，勇往直前，工作上的阻礙反而成為你前進的一種動力。享受成功的喜悅，是你最大的快樂。

學業運分析：本月你的獨立思考能力和理解能力都相當強，理科方面表現尤其突出。課餘時間不妨多閱讀各類報刊雜誌，瞭解時事新聞，並看一些散文、遊記等，對寫作會很有幫助。

財富運指數：★★★☆☆

財運平平，要高度提防小人讒言，越是誘惑人的賺錢資訊，越不值得相信。穩紮穩打才是你本月的賺錢方式。

● 生肖虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月單身者的情緒高昂，積極、樂觀，很容易在人群中表現顯眼，頗得異性歡迎。不過也要注意控制跟異性相處的尺度，對待心儀的對象不要追求得太明顯，慢慢觀察為好。

有伴侶：本月好奇心頗重，有偷窺另一半隱私的慾望。偷看對方私訊和社交記錄之類的舉動，如果被發現，會讓對方產生很大的反感喔！如果想知道，還不如直接了當的問。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月是毅力考驗期，不管面對怎樣的任務，只要有信心堅持下去，最終都能交出一份漂亮的成績單。要時常提醒自己「堅持為貴」。

學業運分析：本月是考驗你毅力的時候，做事情三分鐘熱度，會讓你到頭來一事無成。選擇一到兩個愛好，有計劃地發展，並要求自己努力堅持下去，一段時間後一定可以看到顯著的成效。

財富運指數：★★★★★

頭腦很靈光，能把生活開銷算得很清楚，有心人休想騙到你的錢。每一分錢你都能夠用到實處，可節省不少的生活開支。

● 生肖兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身不可恥，沒有必要覺得自己是怪人。只有敞開心胸，親近周圍的朋友，融入周圍的環境，才有更多的機會認識更多的人，才能遇到自己真正欣賞的對象。

有伴侶：戀人間潛在的不和，有可能在最近爆發。儘管你一直小心翼翼，避開碰撞的機會，還是很難避免讓問題浮上檯面。如果彼此心中有愛，就不要輕言放棄。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作狀況還算穩定，由於你注重細節處理，任務完成得不錯，但在速度上卻不佔優勢。若能提醒自己時常加快腳步，工作效率一定會提升不少。

學業運分析：本月你的自信態度為你加分不少，表現可圈可點，成為同學們模仿的對象。但是要知道，太過自信就是自負，所以請控制好自信的尺度，不要成為令人反感的自負者。

財富運指數：★★★★☆

本月有偏財運，會有意想不到的收穫。可以嘗試娛樂方面的投資，效果會不錯。但要注意瞭解市場行情和成本控制，不宜涉足不熟悉的領域。

● 生肖龍

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：面對愛情有些迷茫，不知道要如何抉擇。你的猶豫讓對方不知所措，關係很容易陷入僵局，無從突破。可以在安靜獨處的時候問問自己的心，就會知道自己真正想要的是什麼。

有伴侶：感情生活穩定，雖然月中會有一些誤會造成雙方不愉快，但只要能把話說開，就能化解心結。多開啟有深度的溝通對話，可增進親密程度喔！

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：心緒不寧，工作起來總覺得無從下手，目標不清楚，方法也不清楚，只能瞎撞亂碰，完全不知道自己在做什麼。不如靜下心來列一個清晰的計畫，再開始行事。

學業運分析：如果你把學習看成是父母和老師硬塞給你的任務，那麼學習起來一定會枯燥無味，甚至產生反抗心。如果把學習看成一個不斷增長知識和技能的遊戲，能讓你變得強大，或許你就會愛上學習了。

財富運指數：★★☆☆☆

錢財來得多，去得也多。請客、借錢給朋友，會花費不少錢，你必須評估自己的財務情況，量入為出。

● 生肖蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你對待感情的態度有些含糊，遇到異性表白，你既不想接受也不想拒絕，這使得兩人的關係失去準則，拖長了就會讓對方感到很累，還是早些表明你的態度吧。

有伴侶：感情泛濫，很想黏著對方，若得不到對方的關心就會有失落感。不妨主動關心對方，多付出也能讓你獲得滿足感。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：在工作上對自己的要求更高，工作的動力也變強了，不過同時也會造成你的壓力，令你感到疲累。但事後會很有成就感。

學業運分析：月初玩心較重，總找藉口推托，不肯學習。月中發現拖欠的進度太多，造成自己的壓力，才開始收心學習。靠著有計劃的補追進度，月底你終於能勉強趕上正常的學習課程了。貪玩是要付出代價的。

財富運指數：★★☆☆☆

本月對財富的幻想過多，行動不足，不願付出實際勞力來賺錢，只想著採用投機取巧的偏財門道。漏財機率將與你的發財慾望成反比。

● 生肖馬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你表現出十足的勇氣與自信，能夠向喜歡的對象主動進攻，創造戀愛機會。但若對方是保守型的人，你的行為就會顯得很突兀，甚至會讓對方留下不佳的印象。

有伴侶：與異性朋友往來，應該注意保持一定距離。往來頻率若是過多，會造成另一半醋意大發，既影響了你們的感情，也傷害了朋友。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：做事有些粗心，工作上頻頻出錯。其實只要心細一點，對自己的信心多一點，不但能提高工作效率，還有機會得到上司的信任。

學業運分析：上作文課時，總覺得自己掌握的素材太少，可以發揮的內容因此受限。只要利用課餘時間多閱讀報刊雜誌，記錄下好的素材和有特點的記敘手法，以後便能靈活地運用到自己的作文中。

財富運指數：★★☆☆☆

對錢財有些僥倖心理，喜歡貪小便宜，因此容易被圖謀不軌的人抓住你這種心理，下套欺詐。你是有機會上當的，要特別警戒。

● 生肖羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者交際應酬頻繁，但是你多是抱著敷衍的心態參加。多留意主動與你對視的異性，才有機會抓住良緣。

有伴侶：愛他就要信任他，不管外面的流言是什麼，都應該給他解釋和證明的機會。得到你的信任和支援，他會回報給你更多的愛。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：對於客戶的要求應該盡力滿足，即使對方表現得無理取鬧也一樣。對待客戶時的真誠態度，將有助於你的事業更上層樓。

學業運分析：思路很清晰，知道自己要什麼，能按照自己的規劃來學習，效果很好。時常跟老師溝通，也讓你獲得很多的學習方法，對如何學習有新的見解，大腦因為能夠輕鬆學習，變得更靈活了。

財富運指數：★★★★☆

本月支出較多，且大部分都是無法避免的。收入頗不錯，但要注意不能因一時有大筆收入就花錢變兇，奢侈品應該少買些。

● 生肖猴

愛情運指數：★★★★★

單身者：你終於發現了近在咫尺的幸福，雖然費了很多時間，繞了那麼大的圈子，但不影響你找到愛戀的好心情，盡情享受愛人與被愛的喜悅吧。

有伴侶：本月愛情的天空掛著美麗的彩虹，你和戀人逍遙自在，形勢一片大好，沒有內患也沒有外患，甜蜜得令人羡慕！

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：與人較勁的意識太強，過度主觀，對同事的做事方式易產生不滿情緒，小心因此而影響工作。可暫時獨自作業，減少與他人的衝突。

學業運分析：學習上會遇到一些小麻煩，需用正確的心態對待。一個人無法處理時，可以請教老師和家長。只要堅持，就會有好的結果，途中遭遇的困難，是磨鍊和成長的機會。

財富運指數：★☆☆☆☆

在小地方節省開支，對減少支出總額沒有什麼幫助。你的休閒娛樂應該儘量減少，一些惡習更應該戒除，特別是賭博。

● 生肖雞

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的你，面對感情更加大膽和主動了，單身者與異性接觸頻率也因此明顯增多。在接觸時應盡量多互動，有助於更深入瞭解彼此。

有伴侶：本月感情基本上處於恒溫狀態。雙方偶爾會因溝通不良而發生一些爭執，但只要適時表達自己的感受，就能找到解決問題的辦法。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：身為管理者的你，與上司的互動表現良好，頗得器重。然而若厚此薄彼，不關心下屬的話，你的努力也會白費。

學業運分析：一味做題而不懂得思考和舉一反三，你得到的永遠只有結果，而不清楚過程。只有真正掌握了方法以後，將來面對不同的題目才能應付自如。多積累經驗和方法是很受用的。

財富運指數：★★★☆☆

本月單憑蠻幹去賺取財物，結果力氣沒少花，錢賺得卻不多。若不注意安全，還可能有破財之事，因此在行動的同時，還應多動動腦。

● 生肖狗

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：本月結束單身的機率不大。有空應該多到外面走走，多參加團體活動，擴展交際圈，結識不同類型的朋友，這樣更容易找到心儀的對象。

有伴侶：本月你會因為太在乎對方而變得非常敏感，說話也變得刻薄，對方很容易為此而與你爭吵。只有彼此多些信任，你們的關係才會平和。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作上遇到瓶頸，自己悶頭苦想，但卻毫無頭緒。不如走出辦公室，和同事去喝杯茶，放鬆一下。有可能在與同事閒聊間，靈感就如閃電一般在腦中亮起。

學業運分析：有決心進步，但是學習的行動不足。你所制定的學習計畫，只是紙上談兵，成績基本上還是維持現狀。若想有所突破，行動才是最可靠的武器。

財富運指數：★★★★☆

財運頗佳的一個月，不過投資不一定會立即收效。應合理做好規劃，尋找風險較小的投資專案，穩中求進。

● 生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：工作瑣事影響了你的情緒，這些情緒直接表現在你的臉上。在這個時候發展感情很不適合，小心對方被你陰霾的情緒嚇跑。

有伴侶：伴侶對你的冷落，讓你情緒起伏很大，脾氣變得異常火爆，言語中也充滿了火藥味。若是雙方都不願遷就、忍讓，也許會爆出大戰。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月態度比較固執，不容易接受他人的意見，人際關係會比較緊張，甚至會和同事有些小爭執。多提醒自己圓融待人、採納建議，工作起來會事半功倍。

學業運分析：本月的休閒時間多花在娛樂上，甚至還會把玩心帶到課堂和複習中，學習時經常走神，成績明顯下滑。不過，如果能及時收拾好玩心，並加強努力，成績是有望回升的。

財富運指數：★★★☆☆

投資上太注重眼前的利益，會讓你贏得了蠅頭小利，卻丟失了賺大錢的機會。所以在投資時要考慮得更全面、更長遠，這樣賺得的利益才會更多。

ET快訊
中信兄弟周思齊宣布今年引退！
前「中國小姐」胡翡翠靠房產過日！　滿頭白髮
北市貴族學校康橋校車翻覆　26名學生、1駕駛待救
綠委提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」
他砸200萬買00940「開始想小孩名」　網曝真相打臉：搞笑
Makiyo削肉25kg　揭「5地獄減肥法後果」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

農曆2月生肖運勢搶看！屬虎財氣滿溢　牛、猴愛情得意

魯蛇砸200萬買00940「開始想小孩名字」　網曝真相打臉：搞笑

快訊／18:54台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

農曆2月生肖運勢搶看！屬虎財氣滿溢　牛、猴愛情得意

魯蛇砸200萬買00940「開始想小孩名字」　網曝真相打臉：搞笑

快訊／18:54台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

寫下歷史新高　比特幣暴漲至7.1萬美元

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

快訊／中職本季最年長　兄弟周思齊宣布今年引退

遊戲拔掉壓力要素馬上變無聊　網友狂點頭：這是真的

《獨活女子4》台灣演員陣容曝光！傅孟柏、黃冠智安娜李接待江口德子超嗨

快訊／北市貴族學校校車信義快速道翻覆　26名學生、1駕駛待救

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

完美躲過「蘇丹紅」！　網友衝粉專跪了：良心公司

IG正妹認了賣假貨！低單陸製「當韓國貨」150款退錢

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

更多熱門

相關新聞

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

冬去春來，新季節帶來新氣象，今年春天你該抱持什麼心態、做哪些行動，才能讓你更好地吸取這些精氣神呢？快來測日本網站《an.an》的心理測驗，憑藉直覺從插圖中選擇你第一個聯想到的答案，這意味著你接下來抓住機會、提高今年春天的好運氣的方式。

沒事別惹他們！最腹黑星座TOP3

沒事別惹他們！最腹黑星座TOP3

水逆結束！2024運勢旺到爆TOP3生肖

水逆結束！2024運勢旺到爆TOP3生肖

「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重

「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢愛情事業財富農曆二月春天

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

00940太搶手！國泰證系統3小時灌逾3萬筆申購　銀行臨櫃忙翻天

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面