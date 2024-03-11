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今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

▲▼心理測驗,春天,好運,溝通,微笑,眼淚。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲美好的春天讓人想要擁抱新氣象，不妨玩一下有趣的心理測驗，看看做些什麼能迎來春日的好運氣。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

冬去春來，新季節帶來新氣象，今年春天你該抱持什麼心態、做哪些行動，才能讓你更好地吸取這些精氣神呢？快來測日本網站《an.an》的心理測驗，憑藉直覺從插圖中選擇你第一個聯想到的答案，這意味著你接下來抓住機會、提高今年春天的好運氣的方式。

▲▼心理測驗,春天,好運,溝通,微笑,眼淚。（圖／翻攝自日本官網）

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A：打開的書本
B：眉毛
C：海鷗
D：山

＝＝＝＝＝＝解答＝＝＝＝＝＝

選A的人：確保溝通順暢

這個春天，你會發現自己更有動力與周遭的人交流，尤其是遇到困難時，你表現出願意討論並解決的態度會幫你獲得好運。儘管有時情況緊急就要做決定，還得跟周圍的人溝通互動後才能行動，這看似浪費時間；但透過了解自己的真實感受，也理解對方在想什麼，能夠使事情後續處理起來變得更加順利，因此即使這樣做有點慢，但還是要認真跟他人交流，你會發現好運氣自然就來了。

選B的人：笑一笑沒煩惱

這個春天想迎來好運的秘訣就是不要想太多，保持一顆溫柔的心，常常釋出友好的微笑。即使發生了困難或不愉快的事情，只要你處理好自己的情緒且不表達出來，意想不到的好運就會降臨到你身上。讓人們認為你平易近人，就有可能從他們身上受益，別人會更願意透露情報給你，你會發現這些資訊對你來說很有意義，所以有事沒事就笑一笑，今年春天大概不會有什麼煩心事上門。

選C的人：用淚水洗淨心靈

今年春天可能是你打開潛意識的大門、改變心情的最佳時機，平時的你可能是像湖水般平靜，但其實內心深處可以說是有著波濤洶湧的情緒。有著這樣子心境的你，可以試著欣賞觸動人心的藝術品，並且讓眼淚自然流下，透過哭泣淨化你的心靈，就是你找到好運氣的方式，凡事盡量先提前準備並採取相應行動，這個春天就能靈活應對各種緊急情況，不容易焦慮或陷入對未來的擔憂中。

選D的人：從失去中得到

在這個春天變得更加願意付出吧！為他人做一些力所能及的事情，即使可能因此對自己造成損失，也不要心灰，對你來說，其實這是個「失之東隅，收之桑榆」的好機會，所以就隨心去做吧，你可能會得到比心中預期還要更多的回報。另外，不妨試著用更開放的心態接受他人的善意和幫助，不要老是覺得這份好意的背後藏著不可告人的動機，記得有失亦有得，好運正在等著你。

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