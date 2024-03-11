沒事別惹他們！「外表無害、腹黑起來嚇死你」TOP3星座

▲你身旁有容易腹黑的朋友嗎？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

有些人表面看起來很無害，但只要你惹到他們，他們腹黑的內心就會怕出來，《搜狐網》整理出「外表無害、腹黑起來嚇死你」TOP3星座，快來看看你身邊有沒有這樣的人！

摩羯座

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說到「腹黑大師」，摩羯座怎麼可能不上榜，心思縝密的摩羯座若是被人招惹，會用盡各種手段來報復對方，讓對方顏面盡失是最低要求，他們擅長隱忍，平時總是很低調，卻能在關鍵時刻一鳴驚人，他們做事穩、狠、準，他們做任何事情都是有原因的，平時看似與世無爭的樣子，實際上什麼都在心裡計算好了，腹黑的摩羯你千萬不要惹，否則你會後悔的。

獅子座

獅子座脾氣本來就比較暴躁，你若是讓愛面子的他們顏面掃地，他們會為對方挖上無數的坑讓你跳，他們腹黑起來連自己都害怕，獅子座天生自信，總覺得自己很了不起，對自己的實力也很有自信，這樣的性格導致他們行事相當，如果觸怒他們，很有可能會遭到各種報復，在他們的領域範圍內，你想要安穩過生活基本上是不可能的。

雙子座

雙子座平時很友善，但若是侵犯他們主權，或是觸碰他們底線，雙子就無法忍了，他們會各種方式整你，把你耍得團團轉，他們也不會承認自己腹黑，因為看起來不像，其實這就是他們雙重人格的可怕，當他們發起火來，就像火山爆發一樣，根本沒有人能hold得住他們，沒事千萬不要惹他們，否則遭罪的可是自己。