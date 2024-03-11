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一年一季！山丘藍台灣藍莓熟了　「在地比進口更新鮮」收服莓粉

▲山丘藍台灣藍莓熟了！今年品質、產量都更上一層樓，「比進口更新鮮」成功收服大批莓粉 。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

阿里山下又見新「藍」海！圓潤飽滿的藍寶石掛滿枝頭，在晨光中搖曳生姿。山丘藍農場與臺大產學合作開花結果，台灣自己種出藍莓了，去年初登場便驚豔市場，經過一年的產地技術及田間管理優化，加強生物與物理防治後，品質、產量都更上一層樓。

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼山丘藍台灣藍莓開花結果，今年品質產量更上一層。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

2023年累積了鳥害、蟲害及高溫等挫折經驗後，農場做了許多改變，要力拚產量翻倍。執行長蔡宜玲指出，為了避免藍莓被鳥啄傷，今年溫室改用防蟲網，防鳥的同時更防蟲，因為天氣越熱，鱗翅目蟲害越嚴重，在堅持環保友善環境、開花後不噴灑農藥的狀況下，除了放養捕食性天敵，如瓢蟲、草蛉等，還增加了許多黏蟲紙類的輔助資材；此外，團隊也在這一年找到最合適的灌溉策略，已經能明顯看到產出果實比去年更大。

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼農場今年增加防蟲網、黏蟲紙等物理防治策略。

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

為了讓台灣人也能品嚐到「藍莓」真正的風味，山丘藍團隊在八掌溪畔，搭起全台最大藍莓種植基地，以符合水土保持法規的方式，打造農業新模式，藉由盆栽介質栽培，慣養嬌果。蔡宜玲進一步說明，藍莓是非常嬌貴的植物，必須要有很精準的灌溉、施肥，種盆式的好處就是好管控，不怕病害在根部間傳染，還可精準調控養分、水量，維持藍莓需求的酸鹼度，讓品質更好，而不影響農場原生土壤。

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲樹上完熟，每天手工嚴選採摘，當日產地直送。

樹上完熟，每天手工嚴選採摘，當日產地直送，才能擁有與進口藍莓，截然不同的新鮮香氣與風味。2024山丘藍台灣藍莓產季正式展開，一年僅此一季，2-3月陸續變色轉熟，即日起至4月底，於官網及全台通路同步開賣。山丘藍發言人連婉君強調，台灣藍莓與進口藍莓最大的不同，來自於運輸旅程非常短，進口藍莓動輒要長達一個月的海運、空運時間，而買台灣本地自產的藍莓，不僅能吃到最新鮮的口味，也對減少碳足跡有很大的幫助。

▲影音業配 山丘藍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼一年一季！山丘藍台灣藍莓熟了，全台正式開賣。

▲山丘藍台灣藍莓。（圖／記者胡至欣攝）

口感甜中帶酸、果肉碩大結實，一口咬下還會爆漿，又脆又香，新鮮就是王道！山丘藍台灣藍莓，健康、美味一次滿足，成功收服大批莓粉，也迅速掀起一波搶訂潮。

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