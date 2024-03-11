水逆結束！「2024運勢旺到爆」TOP3生肖　加薪升官又脫單

▲去年被水逆大衝擊？快看今年自己的運勢旺不旺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



生活中心／綜合報導

過去總是覺得自己水逆，做什麼事都很不順嗎，到底什麼時候才能轉運大翻身？《搜狐網》整理出2024結束水逆，「運勢旺到爆」TOP3生肖，不僅加薪升官還能脫單！

生肖「龍」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對生肖「龍」的朋友來說，2024可以說是峰迴路轉、柳暗花明， 過去的挫折與不順，就像是黎明前的黑暗，統統都會消散，今天在職場上會遇到很多貴人相助，曾經以為距離自己很遙遠的目標和項目，今年都可以輕鬆到手，去年你們可能在工作上處處碰壁，得不到主管重視和信任，但今年卻搖身一變，成為主管的重要左右手，升職加薪樣樣來！

生肖「馬」

生肖「馬」的朋友今年運氣可以說是一路長紅，從年初旺到年尾，想要脫單的朋友可要好好把握，因為今年會出現讓你們心動的人，若是有另一半的人今年感情也會升溫，有機會步入禮堂開花結果，工作上只要努力就很容易被看見，會獲得主管滿滿的讚賞和肯定，一整年都是順風順水！

生肖「羊」

生肖「羊」的朋友今天可真是「羊」眉吐氣了， 過去一年那些讓人頭痛的問題，今年都會迎刃而解，所有的事情都會往好的方向發展，今年若是有想轉職的朋友可以多留意，可能會有意想不到的「被挖角」機會來找你們，今年的好運氣不只在職場上，桃花運也相當的旺，今年很有機會找到攜手一生的真愛！