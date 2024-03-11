快訊／日本北海道羊蹄山雪崩！　2外國人「心肺功能停止」

美國一名20歲女子9日前往新罕布夏州的美國東北最高峰華盛頓山（Mount Washington）滑雪，卻在地勢陡峭的峽谷上，從600英尺（約180公尺）垂直高度墜落，意外死亡。僅在事故前一天，華盛頓山還有另外2名滑雪人士因為跌落在堅硬的岩石與冰面上受重傷，引發救援行動。