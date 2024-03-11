快訊／日本北海道羊蹄山雪崩！　2外國人「心肺功能停止」

▲北海道羊蹄山。（圖／CFP）
記者羅翊宬／編譯
根據日媒《朝日新聞》、《北海道放送》，位於日本北海道西南部的羊蹄山（1898公尺）於今（11）日上午11時發生雪崩，雪崩地點位於標高750公尺處，當時有6名登山客進入，3名登山客慘遭雪崩捲入，其中2名外國人（紐西蘭籍）呈心肺功能停止、昏迷狀態，而另一人則表示肩膀疼痛，目前當地警方已經乘坐直升機趕往現場，救援行動進行中。
2名外國人分別是紐西蘭籍30多歲男性、20多歲女性。
事發現場為羊蹄山的北側斜面，位於札幌市西南方約50公里處。
▲北海道羊蹄山。（圖／CFP）
記者羅翊宬／編譯
根據日媒《朝日新聞》、《北海道放送》，位於日本北海道西南部的羊蹄山（1898公尺）於今（11）日上午11時發生雪崩，雪崩地點位於標高750公尺處，當時有6名登山客進入，3名登山客慘遭雪崩捲入，其中2名外國人（紐西蘭籍）呈心肺功能停止、昏迷狀態，而另一人則表示肩膀疼痛，目前當地警方已經乘坐直升機趕往現場，救援行動進行中。
2名外國人分別是紐西蘭籍30多歲男性、20多歲女性。
事發現場為羊蹄山的北側斜面，位於札幌市西南方約50公里處。
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