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南韓30多歲前職業女排選手輕生亡　陳屍全州某旅館

▲▼南韓一名前職業排球女選手陳屍全州市某旅館內。（示意圖／CFP）

▲南韓一名前職業排球女選手陳屍全州市某旅館內。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓體壇再度傳出憾事！一名前女子排球職業選手和家人們前往全北特別自治道（全羅北道）全州市，然而最後卻被發現陳屍旅館房間，且從現場的陳設可以推斷疑似為輕生身亡，不過目前警方並未發現遺書。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，全北警察廳今（11）日指出，全州市德津區某間旅館於8日下午1時04分，發現曾經為職業女子排球效力的30多歲女選手陳屍在房間內，屍體周遭擺滿和死因有關的物品，由於現場並無任何外部侵入痕跡，因此警方推斷該名女子可能選擇極端方式輕生。

警方表示，在接獲家屬通報無法和該名女子取得聯繫後，前往該間旅館察看，才發現該女的屍體。據悉，該名女子為了家人們共度時光，才會選擇前往全州，未料最後卻發生憾事。

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