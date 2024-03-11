獨／奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

記者劉昌松／台北報導

台北1對劉姓保母姊妹去年一起照顧1歲大的男童凱凱(化名)，幾乎每天只給凱凱吃1、2杯烤焦或快要壞掉的食物，白天罰站不准動，晚上睡覺就雙手反綁成木乃伊，稍有不順就推打踹，導致凱凱額頭骨凹陷、屁股嚴重變形，狠心的保母姊妹倆從不手軟，還把凱凱受虐的反應當笑話分享，凱凱撐不到3個月就因營養不良死亡。台北地檢署已將這對保母姊妹依虐童致死罪聲押獲准。

▲劉姓保母姊妹檔涉嫌虐待幼童3個月致死，已遭檢察官聲押獲准，圖為劉姓姊姊。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年10月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母照護，沒想到領有證照的劉女和同樣是兒福保母的妹妹竟狠下毒手，3個月不到，就把凱凱活活虐死，送到醫院時還辯稱凱凱只是噎奶，檢察官會同法醫相驗後，發現劉姓姊妹說謊，不但涉嫌虐童致死，還有勾串家人、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，目前兒福聯盟已將2人除名。

檢警調查，劉姓保母24小時照護年僅1歲多的凱凱，每月可領到約3萬元津貼，但劉女絲毫沒有愛心，每天只用紙杯裝盛食物自己都不吃的廚餘、燒焦食物給凱凱吃，還要凱凱去浴室裡面進食，如果凱凱沒吃完，就直接在浴室裡痛毆一頓。

平常時間，凱凱動不動就被叫去罰站，凱凱肢體發育尚未完全，難免不適搖晃，就會被「愛的小手」招呼，到了晚上，凱凱會被用布條將雙手反綁，像是個木乃伊一樣，躺在嬰兒床上，連翻身都有問題。

2023年底，凱凱突然呼吸困難，劉姓保母在家自行急救無效後送醫，向醫院辯稱凱凱噎奶嗆到，醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴事件，檢察官會同法醫相驗後，認定是人為傷害，但劉姓保母仍堅持沒有動手。

檢察官將劉姓保母聲押獲准後，接續調查發現，劉姓保母時常把虐待凱凱的心得分享給妹妹，且劉姓保母如果有事外出，也是由妹妹接應照護凱凱，檢警懷疑事發後，妹妹為了躲避刑責，與其他家人勾串，企圖營造凱凱自己摔傷等假證詞，因此再將劉姓保母的妹妹聲押獲准，全案正由檢察官持續偵辦中。