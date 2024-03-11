剛po凱特術後照！英王室被抓包「動手腳」　AP、路透、法新社全下架

▲肯辛頓宮10日首次發布了凱特術後的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃1月無預警接受腹部手術後就一直神隱至今，引發民眾對她健康狀況的關切。肯辛頓宮10日趁著母親節發布凱特術後的首張官方照片，本想藉此打破外界沸沸揚揚的陰謀論，不料照片隨後卻被多家新聞機構以「照片經過變造」為由下架，再度引發軒然大波。

據英媒《衛報》報導，肯辛頓宮10日發布一張據稱是威廉王子所攝的官方照，只見正坐在藤椅上的凱特，被喬治王子、夏綠蒂公主，以及路易王子環繞身旁，4人展現幸福笑顏。

照片曝光後，外界此前因王室對凱特病情閉口不談而甚囂塵上的謠言略有平息，不料美聯社、法新社和路透社卻在當晚突然發出「刪除照片」通知，緊急將照片下架。

▲凱特最新的官方照因被認定造假而遭多家新聞機構緊急下架。（圖／路透）

美聯社指出，「經過仔細審查，美聯社發現發布照片的單位似乎對照片進行了竄改。我們可以從照片見到，夏綠蒂公主左手的方向並不一致，我們認定相關照片並未達到本社合格照片的標準，因此決定下架照片。」

隨後，路透社也提到他們經重新審查後決定撤下照片，而法新社也表示，由於照片經過了變造，因此法新社決定下架相關照片，並不允許各單位以任何方式使用此照，「請各單位將照片從所有可見平台刪除，包括社群媒體。」

雖然多家新聞機構與影像授權商接連將凱特最新的官方照下架，但英國本土最大的新聞通訊社PA Media卻因未收到王室通知，暫時沒有撤下照片。截至目前為止，肯辛頓宮拒絕對影像機構的指控發表置評，而這場風波也再度引起公眾對凱特健康狀況的關注。

來自官方的闢謠！肯辛頓宮首發布凱特術後照 兒女圍繞展幸福笑顏

