來自官方的闢謠！肯辛頓宮首發布凱特術後照　兒女圍繞展幸福笑顏

▲肯辛頓宮在凱特術後首次發布了她的官方照片。(圖/翻攝自肯辛頓宮官網)

記者葉睿涵/編譯

英國凱特王妃年初接受手術後就一直神隱至今,引發外界對她健康狀況的關切。3月10日,肯辛頓宮終於發布了凱特術後的首張官方照片,顯示在兒女陪伴下的凱特一切安好。

據BBC報導,凱特今年1月無預警宣布進行腹部手術,但由於王室除了表示手術與癌症無關外,就一直對凱特的病情閉口不談,加上凱特術後遲遲未出現在大眾視野,讓外界對凱特的健康狀況深感憂心。

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ