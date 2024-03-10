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來自官方的闢謠！肯辛頓宮首發布凱特術後照　兒女圍繞展幸福笑顏

▲▼肯辛頓宮在凱特術後首次發布了她的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

▲肯辛頓宮在凱特術後首次發布了她的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃年初接受手術後就一直神隱至今，引發外界對她健康狀況的關切。3月10日，肯辛頓宮終於發布了凱特術後的首張官方照片，顯示在兒女陪伴下的凱特一切安好。

據BBC報導，凱特今年1月無預警宣布進行腹部手術，但由於王室除了表示手術與癌症無關外，就一直對凱特的病情閉口不談，加上凱特術後遲遲未出現在大眾視野，讓外界對凱特的健康狀況深感憂心。

在各種傳聞與陰謀論甚囂塵上之際，肯辛頓宮10日趁英國慶祝母親節時，首次發布了凱特術後的最新官方照。在這張照片中，只見凱特正坐在藤椅上，喬治王子、夏綠蒂公主，以及路易王子則分別環繞在她的身旁，4人展現幸福笑顏。

據了解，這張照片是由威廉王子所攝，而照片也附上了母親節的祝賀訊息，以及凱特對公眾持續支持她的感謝語。報導稱，術後在倫敦診所休養了13天的凱特，預計將持續告假至復活節才會重新出席公共活動。

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關鍵字：

英國凱特手術肯辛頓宮官方照片

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