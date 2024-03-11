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玻利維亞首都進入緊急狀態　暴雨洪災「斷水斷電」沖垮民宅

▲▼玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）經歷致災性豪雨，宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

▲玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）因暴雨洪患，宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南美洲玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）經歷致災性豪雨，河水在周末氾濫，總統10日宣布首都已進入緊急狀態。報導稱，洪水摧毀許多民宅，也切斷了供水與電力系統，部分地區更因為連外道路遭沖垮而處於孤立狀態，玻利維亞自1月雨季以來已有近50人死於洪水。

▲▼玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）經歷致災性豪雨，宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

▲拉巴斯河流氾濫。（圖／路透）

根據路透社報導，玻利維亞政府10日發布一份官方文件提到，總統亞瑟（Luis Arce）已承諾派遣重型機械和3000名軍人與警察，前往洪水肆虐的重災區救援，防止進一步的破壞。

▲▼玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）經歷致災性豪雨，宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自X／@LuchoXBolivia）

▲拉巴斯許多民宅被洪水沖毀。（圖／翻攝自X／@LuchoXBolivia）

亞瑟在社群平台X上發文表示，由於對拉巴斯的艱困情勢感到不安，作為國家政府將立即進行干預，並且已要求市長召集市議會，宣布首都進入緊急狀態。

報導指出，暴雨引發洪水災情，切斷了拉巴斯的水力、電力供應與道路，導致多社區與該市部分地區被孤立。官方數據顯示，拉巴斯上周末有1人因暴雨死亡，而自今年1月雨季開始以來，玻利維亞全國已有近50人死於洪災。

▼玻利維亞首都拉巴斯經歷豪雨洪災的空拍照。（圖／路透）

▲▼玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）經歷致災性豪雨，宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

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