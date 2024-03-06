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女醫生失蹤半年！突PO詭異貼文「不要找我」　竟是凶手親寫訊息

▲▼巴西一名女醫師失蹤長達6個多月，社群帳號卻突然貼出詭異文章，竟是殺人兇手代替她發布的。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

▲巴西女醫師失蹤6個多月，社群帳號卻突然貼出詭異文章，竟是殺人兇手代替她發布的。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

記者張寧倢／編譯

巴西一名女醫師失蹤長達6個多月，期間任何朋友、家人都不知她的去向，卻突然有人在她的IG帳號發文，內容寫著「不要打擾我，我只想要平靜」等句子，相當可疑。警方1月開始進行搜索，果真發現她的遺體被埋在自家露台的地底下，此時距離她失蹤已經過了8個多月，一名男嫌向警方坦承持刀殺人。

根據鏡報報導，巴西研究內分泌學的53歲女醫師柯絲塔（Glaubenia Serpa Costa）最後一次現身是在2023年7月，但12月中旬她的IG帳號突然發文，內容寫道，「請理解，我想要的樣子很好。如果你不明白什麼是重度憂鬱，不要打擾我，我只想要平靜」。

▲▼巴西一名女醫師失蹤長達6個多月，社群帳號卻突然貼出詭異文章，竟是殺人兇手代替她發布的。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

▲女醫師平時在社群上的形象相當陽光開朗。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

發文的最後強調，「現在，我只是在懇求，而不是強烈要求。以我自己的方式，我現在很好！」然而，柯絲塔失蹤半年，令人摸不著頭緒的發文內容引發質疑。里約熱內盧附近的市鎮里約達斯奧斯特拉斯（Rio das Ostras）警方1月份正式展開調查與搜索。

▲▼巴西一名女醫師失蹤長達6個多月，社群帳號卻突然貼出詭異文章，竟是殺人兇手代替她發布的。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

▲警方表示，她死後不僅社群帳號被盜，連銀行帳戶也有活動紀錄。（圖／翻攝自IG／@dra_glaubeniaserpacosta）

警方隨後逮捕了一名男性嫌犯，他接受問話後吐露了藏屍地點，警方3月4日果真在柯絲塔家中露台下，尋獲了她被埋藏的遺體。男嫌還透露，自己是用刀殺死柯絲塔的。

警方表示，柯絲塔遇害後社交媒體帳號以及銀行帳戶，都被嫌犯用來製造她仍存活在世的假象。柯絲塔的汽車目前登記在男嫌名下，現已經被警方扣押。另外，男嫌的妻子也將被依涉案嫌犯的身分，接受警方調查。

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