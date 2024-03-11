睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

▲蘇俊賓出席「2024台灣燈會在台南－傳承交接儀式」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓10日出席「2024台灣燈會在台南－傳承交接儀式」表示，桃園是一個人口持續成長的城市，涵蓋90萬名客家族群、全台人數最多的都會原住民族，以及多元精彩的族群文化。明（114）年台灣燈會將結合桃園多元族群、國門之都的特色，以及工業產值逾4兆的科技城市能量，形塑2025台灣燈會在桃園的亮點。

▲副市長蘇俊賓出席「2024台灣燈會在台南－傳承交接儀式」。（圖／新聞處提供）

蘇俊賓說，桃園市政府團隊已經準備好了，在2024台灣燈會期間，市府團隊數次派出觀摩團來台南擷取其成功的經驗，希望承繼特色，並結合多元族群文化，在桃園呈現出最美麗的台灣燈會。今日特別代表張善政市長前來交接，同步邀請台南市府團隊及台南鄉親好朋友們，2025台灣燈會在桃園相見。

蘇俊賓也談到，將燈會打造成視覺及聽覺的饗宴，非常不容易，2024台灣燈會充滿古都台南的特色，相當精彩，不只是台南的驕傲，也是台灣的驕傲。今日參與燈會賞心悅目之際，也感受到其責任重大。台灣燈會在交通部觀光署的規劃下，從台北、台南到明年的桃園，從今（113）年文化之都台南，過渡到明年的多元文化之都桃園，期待一棒接一棒，棒棒都精彩。

在交通部次長林國顯的見證下，台南市政府將台灣燈會的燈籠信物交接給桃園市政府，由蘇俊賓代表接受，象徵燈會的傳承與接棒，桃園市接下2025台灣燈會的重責大任。

市府觀旅局表示，2025台灣燈會睽違9年重返桃園，市府已啟動各項前置規劃作業，預計在機場捷運A19桃園體育園區站，以世界客家博覽會場館空間為基礎，向外串聯至兒童美術館、樂天桃園棒球場、青塘園及周邊道路區域，整體布展面積預計為20公頃，希望透過2025台灣燈會讓更多人看見屬於桃園的美好，帶給民眾不一樣的賞燈體驗。

包括交通部次長林國顯、觀光署長周永暉、台南市長黃偉哲及桃園市府各局處首長等均一同出席活動。