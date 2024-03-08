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好消息！　桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

▲桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

▲副市長蘇俊賓臉書透露，桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市。（圖／蘇俊賓臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓8日於臉書透露，國內設計界的年度盛會「台灣設計展」於官方平台正式發佈，桃園成為2026台灣設計展的共同主辦城市，將攜手經濟部產業發展署、台灣設計研究院共同策展，期以豐富精彩的活動呈現台灣設計產業在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用的精彩表現。

蘇俊賓說，他在前不久，有幸帶隊接受這項評選，努力推銷桃園市，陪同跨局處同仁緊鑼密鼓準備評鑒資料，大家一起把最好的一面呈現出來，並在今天迎來好消息！這次的評選委員都是國內首屈一指，設計界的大師，評選的過程中
我們除了努力表現桃園市的設計能量，爭取主辦的企圖心，過程中也從和評選委員的互動過程中，得到很多寶貴的資訊。

▲桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

▲座落於青埔的市立兒美館。（圖／蘇俊賓臉書提供）

對於這項國內設計界的指標性活動，蘇俊賓認為，台灣設計展每年徵選不同的地方縣市政府共同主辦，今年超前2年多開始徵求地方政府參與。在桃園市政府積極籌備爭取之下，桃園首度獲得主辦方資格，規劃2026年在青埔的市立美術館與中壢的中原文創園等空間進行主題展覽，並串連市內各具特色的藝文場館、觀光景點及節慶活動共同響應，預期將結合互動展覽、體驗參與、表演藝術、遊程等多元型式，開箱桃園最具設計力的特色據點，展陳在自然、人文、科技、環境永續及創意生活等面向的設計成果，探究桃園展望未來邁向宜居城市的設計關鍵，拓展大眾對設計的想像。

桃園市政府近年來重視美學、設計在施政策略上的角色，自2023 年起推動「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」等跨局處運作的市政計畫，從軟硬體出發重塑城市美學，同步推展人本交通改善、商圈產業活絡、文化場域活化、重塑都市景觀等重點工作。隨著2026台灣設計展正式拍板定案在桃園舉辦，將透過有效整合中央與地方設計資源，並活用航空城、產業聚集等優勢，結合桃園人文薈萃，在設計展呈現設計導入城市治理的豐碩成果，擦亮城市品牌。

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