收藏漢聲致敬20年！蘇俊賓親筆畫黃永松：來不及告訴他深深影響我

▲《漢聲》雜誌創辦人黃永松於3月4日凌晨辭世，引發文史相關各界哀悼不捨。（圖／文化總會）



記者林育綾／綜合報導

《漢聲》雜誌創辦人黃永松於昨日凌晨辭世，引發文史相關各界哀悼不捨。桃園市副市長蘇俊賓也在臉書發文悼念，提到《漢聲小百科》是他人生第一本科普，陪伴他好幾個暑假，還有多本書都是他的啟蒙；這20年來每年都會買當年漢聲出版的年畫，在除夕年夜飯後拆開來，與家人討論張貼，成了他每年致敬漢聲的儀式感。如今聽到黃永松逝世消息也感嘆，「來不及告訴他，漢聲雜誌深深地影響著我人生的每一個階段，陪伴，也豐富了我的這些年。」

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▲桃園副市長蘇俊賓親筆畫黃永松悼念。（圖／取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓親筆畫下黃永松肖像，在臉書分享並發文悼念，提到漢聲小百科不但是他人生第一個科普，當年被大家翻得破破爛爛的幾本書，陪伴了他好幾個暑假。還有漢聲出版的《搶救龍潭聖蹟亭》和台南的延平老街拆除事件，啟蒙了他對於故鄉文史保護的概念，更感到後來在聖亭路當兵跟這個緣分有關。

《戲齣年畫》更深深震撼了他，讓他那些年瘋狂收集台灣的老版畫、木雕印版，甚至《剪花娘子庫淑蘭》還成了他婚禮會場佈置、喜帖設計的概念來源。

他曾經為了尋找漢聲的絕版書，不斷流連二手書店。而每一套對他來說，都是不得了的珍品，小心翼翼地收藏、翻閱，並讚：「傳奇的雜誌，傳奇的出版社，是傳奇的人物用攝影鏡頭、用文字，用不怕虧本也是要堅持做好一本書，用踩在泥土上的田調精神，鍥而不捨提煉出來的。」

而他也連續20年收藏漢聲雜誌出版的年畫來致敬，蘇俊賓說，不久前才在臉書和大家分享，過年一定會買2本當年漢聲出版的年畫，在除夕年夜飯之後拆開一本，全家討論要貼上哪幾張，另外一本就成了收藏，「一年一次的致敬，表達我對於漢聲雜誌的尊敬跟崇拜，甚至可以說是迷戀。」

他不捨說，「如今聽到我眼中俗世中的一股清流，仙風道骨般的黃永松創辦人，已真正成仙了。來不及告訴他，漢聲雜誌，深深地影響著我人生的每一個階段，陪伴，也豐富了我的這些年。」

網友看了他的親筆畫和發文也紛紛留言「你又留下一股的清流的文與傳神的畫，真的美，停住了」、「副市長一副畫總有一段緯緯道來（應為「娓娓道來」）的故事」、「漢聲出版的書好看陪我們一起成長，謝謝您」、「我家孩子是讀漢聲小百科長大的，到現在我還捨不得丟掉這些好書！一路好走！」