蘇丹紅是第四類毒性化學物質　蘇俊賓批：拿咖啡、茶類比不恰當

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）



記者詹宜庭／台北報導

行政院食安辦8日稱，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都被國際癌症研究機構列為第三類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌。桃園市副市長蘇俊賓痛批，根據環境部化學物質管理署資料庫，工業用的染料，不論是蘇丹或蘇丹紅都被列為第四類毒性化學物質，食安辦把咖啡與茶和蘇丹紅以同列第三級作為類比是非常不恰當的，「這樣的思維，負責把關國家食品安全，真的不適當。」

蘇俊賓表示，根據環境部化學物質管理署資料庫，工業用的染料，不論是蘇丹或蘇丹紅都被列為第四類毒性化學物質，而第四類毒性化學物質就是化學物質內，具有內分泌干擾素特性或有污染環境、危害人體健康者。

蘇俊賓痛批，行政院食安辦把咖啡與茶和蘇丹紅以同列第三級作為類比是非常不恰當的，已經被納為毒性化學物質的工業用原料，作為食品原料，對於人體的健康風險，存在的風險和不確定性極高，而這樣的風險項目，也不單單一個。

蘇俊賓進一步指出，現有的認定標準和流程很清楚，如果符合健康風險評估，依法就可作為食品原料；如果不符合，依法就是禁止不得作為原料，這是一個非常嚴謹的過程，因為存在風險，這些物質才會被環境部和衛生福利部列管，禁止使用。

蘇俊賓認為，若食安署說「蘇丹紅與紅茶、咖啡等都被國際癌症研究機構列為第三類致癌物」的論述成立，那現有的食安管理機制和毒性化學物質管理機制，恐將被解構、重新定義，很多把關機制也就不必要存在了，直言「這樣的思維，負責把關國家食品安全，真的不適當。」

不過，對於茶、咖啡和蘇丹紅同為「第三級致癌物」說法， 政院食安辦主任許輔8日下午也在臉書發文道歉表示，早上記者會時解說不夠詳盡造成誤解，除了再次解釋原意，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。