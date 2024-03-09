從中壢種到青埔！　國際獅子會300B5區600獅友老街溪畔植樹

▲國際獅子會300B5區中壢老街溪畔植樹。（圖／彭柏霖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B5區9日於中壢區老街溪環北段步道，舉辦「2023-2024年熱愛地球GST環保植樹踏青」活動。副市長蘇俊賓、議長邱奕勝陪同區總監翁明哲、植樹環境委員會主席張明陽暨總幹事李文玉、行銷長也是市政顧問彭柏霖共同帶領52個分會、逾600名獅友種下50棵的黃花風鈴木，期長成大樹後，老街溪畔見到大片金色的花海，熱情綻放。

▲副市長蘇俊賓(左)表示，每種一棵的黃花風鈴木，生命週期內就固定900公斤的碳。（圖／彭柏霖提供）

國際獅子會300B5區總監翁明哲表示，植樹節前夕舉辦植樹活動，不僅可以減碳、向國家淨零碳排的目標邁進，還可以落實環境保護；而今日選在老街溪環北段步道植樹，該地點緊鄰中壢觀光夜市、機捷環北站，從青埔一路走過來，沿線環境優美，也是非常適合健行的地點，期該區的獅友們年年持續沿老街溪種樹，從中壢種到青埔，成為未來拍美照打卡新景點。

▲總監翁明哲(左一)表示，未來將從中壢沿著老街溪種樹到青埔。（圖／彭柏霖提供）



副市長蘇俊賓表示，古早年代因氣候異常而有女媧補天，獅友們植樹保護環境，如同現代女媧；今天獅友們每種一棵的黃花風鈴木，生命週期內就固定900公斤的碳，這在碳權交易所內是自然碳費中的綠碳，對於獅友們用新的思維愛地球做公益，表示肯定。

對於300B5區舉辦植樹活動，議長邱奕勝肯定是對河川保護的公益活動，尤其是在老街溪沿岸植樹，如總監翁明哲、植樹環境委員會主席張明陽所言，將沿著老街溪流域由中壢一直種到青埔、大園，將會形成一條美麗的綠帶，成為市民朋友休閒遊憩的場地。

▲中壢區老街溪環北段步道。（圖／彭柏霖提供）



至於，今年的植樹活動為何選在老街溪環北段步道？以及挑選黃花風鈴木？植樹環境委員會主席張明陽暨總幹事李文玉、行銷長也是市政顧問彭柏霖則感謝中壢區長李日強，協助提供多次植樹地點，經獅友會會勘後，確定在美麗的老街溪畔植下浪漫的黃花風鈴樹：黃花風鈴樹花期盛開時，可見到大片金色的花海在熱情綻放，宛如大片的黃金雨，很是療癒。

包括：副市長蘇俊賓、議長邱奕勝、市議員彭俊豪、魏筠、黃崇真、中壢區長李日強、農業局副局長江富貴、300G2區前總監胡耀輝等人士出席。