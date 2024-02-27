快訊／泰國槍殺「少爺」1嫌逃回台　24歲男搭機落地遭刑事局帶回

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、周男（右二）返台遭警方約談。（圖說／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強，25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭歹徒近距離連開3槍，涉案4名台灣男性與1名泰國女性全數潛逃至柬埔寨波貝再轉往金邊。根據泰媒27日報導，泰國籍女子已在柬埔寨被捕落網，而其中1名台灣男子周宇凡（COU ,YU-FAN、24 歲），26日已經逃回台灣，對此刑事局證實已經通知到案釐清案情。

根據泰國媒體報導，發現涉嫌槍殺石茂強的居然也是旅泰台灣人、泰國移民局及警察部門公布涉嫌殺害石茂強的兇嫌是台籍男子胡豐源（HAU，PENG-YUAN、43歲）、王鴻騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）、周宇凡（COU ,YU-FAN、24 歲）、林光遠（LIN ,KUANG –YUAN、36 歲）等4人，他們犯案後逃離現場後與接應的另名泰國籍女子Piyanuch Thammarat（22歲）包車逃往柬埔寨。

據了解：4名台灣男除了周嫌返台外、其中3人仍藏匿於柬埔寨。泰國警方正在與台灣當局協調追查和起訴事宜。經泰國警方調查確認，其中3名台灣男嫌25日凌晨2時許搭機抵達泰國、下午5時即火速潛逃出境。顯見這批槍手是為了謀殺石茂強而特意入境泰國。

刑事局指出、我國通緝犯石茂強因涉及槍砲、強盜、過失傷害等罪遭通緝在案、石男於前年底搭船偷渡前往泰國，隨即在25日上午遭人發現被槍殺棄屍在泰國蘇凡納布機場的廢棄餐廳內。其中涉案的周宇凡在26日逃往柬埔寨後，隨即搭機潛逃回台灣，刑事局幹員根據柬埔寨旅客入台資料，昨天在桃園機場通知涉案的周男到案說明，泰國警方也在27日查其到提供紅色馬自達轎車的P女到案說明，台泰警方也成立專案小組，協調後續查案、起訴台灣涉及泰國殺人案的犯嫌。

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