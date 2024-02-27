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同鄉槍殺「少爺」他嚇壞！「免洗筷」急逃返台：知道太多怕被滅口

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、周男（右二）返台遭警方約談。（圖說／翻攝網路）
▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、返國周男為右二。（圖下同／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強，25日驚傳遭歹徒行刑式、近距離連開3槍射擊頭部殺害、被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，涉案4名台灣男性與1名泰國女性全數潛逃至柬埔寨波貝再轉往金邊。刑事局鎖定涉案台嫌的入出境紀錄，其中一名男子周宇凡（譯音COU ,YU-FAN、24 歲）26日從柬埔寨搭機返台、隨即遭刑事局國際科幹員帶回調查案情。

但此案偵辦上仍有眾多困境，包含涉案台灣人是在泰國殺害台人石茂強，目前刑事局尚未接獲泰國皇家警察、移民局等相關機構提供槍擊殺人案相關卷證、加上周男涉及的殺人案件係屬境外犯罪，刑事局26日當天在機場待人，是以「協助重大刑案調查」方式進行，將周男帶回偵訊。

據了解，周男在台並無犯罪紀錄，也無涉黑幫派背景、警方懷疑他有可能是黑幫團夥外圍「用完就丟」的「免洗筷」，懷疑他是前往泰柬邊境從事詐欺、毒品犯罪的最低階成員，但周男到案辯稱，他是到泰國觀光旅行，遇到其他故鄉同胞，才會一起搭車到處旅遊玩樂。

但周男坦承，25日當天他們坐車到曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，同夥成員說要與另名男子談事情，但他們下車後不久他就聽到槍響，事後也在車上聽聞同車王男等人提及槍殺石茂強的過程，他向警方表示，他知悉槍殺案的過程後，擔心王、林等人殺害他滅口，「老實說，後來與他們同車我很害怕！」

周男並堅稱，他因沒有涉入殺害石茂強的槍擊案件，才會在26日抵達柬埔寨金邊國際機場後立刻購買機票搭機返台，「不然我真的怕被滅口」，但他沒料到台泰警方關係良好，台警早已掌握他從柬埔寨搭機返台行蹤，26日在機場將他帶回偵訊。27日台北地檢署檢察官認為本案有諸多疑點，在度傳喚周男到庭復訊，周男下午2時許自行到北檢報到、檢察官開偵查庭複訊，目前偵訊仍在持續進行中。

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