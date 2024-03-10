公益古禮抓週暨學童開筆禮　黃敏惠親點孩子硃砂

▲ 嘉義市公益古禮抓週暨學童開筆禮儀式 ，黃敏惠市長為孩子點硃砂。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第六屆「城隍佑民•文昌護子」公益古禮抓週暨文昌「開筆禮」活動，由云享文創『遊Love園親子館』主辦，嘉邑城隍廟與中華全齡教育協會協辦，福添福社會福利基金會贊助，10日共有40組家庭齊聚嘉義市兒童福利服務中心參加這場活動。

今年首創「文化溯源、開筆明慧」學童開筆禮的儀式，讓即將就讀小學一年級學子穿著古裝，依循古禮，完成啟蒙儀式，獲得城隍爺與文昌帝君的庇佑，黃敏惠市長擔任啟蒙老師為孩子們點硃砂，並發送龍年限量開運小紅包，祝福每位幸福嘉人們都能「龍光煥發，好運攏總來」。

市長黃敏惠感謝主辦單位與協辦單位精心規劃公益古禮抓週活動，長期致力於古禮抓週的推廣，從108年開始辦理第一屆公益古禮抓週，迄今已經是第六屆，超過200位的寶寶在城隍爺與文昌帝君的見證與庇佑下成長，累計捐出12萬元公益金。

▲現場許多孩童與家長共同享受古禮抓周。（圖／嘉義市政府提供）

今年更別出心裁的辦理嘉義市第一屆啟蒙文昌開筆禮儀式，主辦單位用心邀請六年前第一屆抓週寶寶來參與，每個儀式都富含意義，如「擊鼓明智」即當學習遇到困難，孩子能目明耳聰、茅塞頓開、創業建功，「硃砂啟智」是讓孩子眼明心明、開智慧，「提筆描紅」則是期許孩子能「正以立身、頂天立地」，讓孩子在儀式中得到啟蒙與祝福。

黃敏惠表示，少子化是現今社會的議題，市府努力營造良好環境讓爸媽願意生養，並建構友善健康的成長環境讓小朋友能適性發展，快樂成長。公益古禮抓週活動在協會的用心與城隍廟的協助下，承襲傳統的價值與精神，希望為在座父母與小朋友留下愉快的回憶，也祝福爸媽與小朋友快樂成長，滿有智慧。

遊Love園親子館翁紫銘執行長表示，對於現代父母來說，不同於傳統是認真看待抓周習俗這件事，現代的抓周雖然形式上一樣是一個寶貝成長過程所需經歷的儀式，但意義上轉變為一項親友與親子之間的趣味互動，小孩所抓物品的象徵意義已不如傳統重要，更在意的是在抓周過程中產生的美好回憶和紀念，以及希望孩子能健康快樂地長大的心意。

「在嘉好，好孕幼健康」是市府團隊在今年初推出的婦幼健康補助方案，補助內容包含：1、孕婦產前檢查最高補助3500元；2、育齡癌友凍卵補助35000元及凍精補助8000元；3、新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元；4、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗；5、補助孕婦乘車券4,500元；另外，幼兒專責醫師制度，從寶寶出生到3歲前，均有「幼兒專責醫師」為寶寶量身打造個人化健康管理，市府團隊仔細為孕婦從產前到新生兒出生規劃篩檢項目，努力打造友善育兒環境，讓嘉義市成為民眾願生、樂養的幸福城市，讓每一位孩子在「嘉」的孕育中健康成長，快樂學習，透過市府團隊的努力，與城隍爺、文昌帝君的護佑，打造「安心生養‧嘉義幸福式」。