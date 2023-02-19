嘉義親子館公益古禮抓周　城隍廟加碼百萬助土耳其

▲第五屆「城隍佑民•文昌護子」公益古禮抓周，市長黃敏惠到場祝福寶寶及家屬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第五屆「城隍佑民•文昌護子」公益古禮抓周活動，由遊Love園親子館主辦，嘉邑城隍廟協辦，福添福社會福利基金會與中華全齡教育協會贊助，19日於嘉義市兒童福利服務中心溫馨登場，現場共有40組親子家庭一同參加，寶寶們穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗古禮抓周樂趣，模樣相當可愛。

市長黃敏惠親自到場，祝福抓周寶寶們福氣滿滿、聰明健康快樂的長大，並與參與的40組家庭共同見證嘉邑城隍廟宣布捐助新臺幣100萬元將愛傳到土耳其，幫助土耳其重建家園。

黃敏惠表示，抓周儀式代表了家庭對孩子滿滿的祝福與期待，從孩子出生的那一刻開始，每一個笑容、每一個相處的片段都是爸媽最珍貴的記憶。「滿月、收涎、抓周」這些重要的時刻，更想要記錄下來，為孩子、為家人留下珍貴的回憶，感謝主辦單位與協辦單位每年精心規劃公益古禮抓周活動，傳承傳統文化及公益精神，更肯定嘉邑城隍廟長期推動公益不落人後，將城隍爺、文昌帝君與抓周寶寶的愛心送到土耳其，使第五屆的公益古禮抓周別具意義！

黃敏惠提到，嘉義市不斷在教育上追求卓越、創新，更致力於各項社會福利服務，讓嘉義市的孩子比別人都幸福，希望抓周寶寶們都能快樂地成長，市府將繼續努力打造嘉義市成為「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福城市！

遊Love園親子館翁紫銘執行長表示深受嘉邑城隍廟的善舉所感動，自辦理第一屆公益古禮抓周至今，每一屆抓周寶寶們的報名費都捐贈予嘉邑城隍廟慈善會作為社會公益基金，使參與抓周的寶寶不只參加人生第一個成長禮，也能獻出人生第一次的公益善行。

嘉邑城隍廟賴永川董事長表示，面對此次土耳其強震，廟方秉持著城隍爺與文昌帝君慈悲為懷、濟助弱勢無分國界的信念，伸出愛的援助，捐助新臺幣100萬元，幫助災民儘快修復傷痛並重建家園，也希望達到拋磚引玉的效果，讓更多有能力的人一起援助土耳其。

此次活動，由黃敏惠市長和參與的40組家庭見證下，由嘉邑城隍廟宣布捐助新臺幣100萬元，將愛傳到土耳其，援助土耳其地震後的重建，讓此次公益抓周活動更加溫馨。