嘉邑城隍廟捐助消防局平板電腦　提升救災效率

▲▼嘉邑城隍廟捐贈消防局救災平板電腦 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局於國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，並由黃敏惠市長擔任主祭官，另由義消總隊總隊長、也是嘉義市議會議長的陳姿妏，與眾消防局主管等陪祭。

面對任何災害，消防弟兄總是「水裡來，火裡去」，赴湯蹈火，保護人民，使市民在公共安全上獲得最佳保障。每一位消防人員都是重要的城市英雄，過，盼藉由祈福儀式，祈求風調雨順、國泰平安、無災無害，祈福儀式遵循古禮，簡單隆重。

嘉邑城隍廟慈善會秉持城隍慈悲的精神長期致力於社會公益，感念於近年消防人員救災事故，為能提升消防人員救災生命安全保障，捐贈消防局14台救災平板電腦價值共25萬元，嘉邑城隍廟董事長賴永川表示：這些全新的救災平板能及時幫助消防人員有效管理火災現場，維護救災、火場出勤之消防人員生命安全。

黃敏惠感謝廟方仁風善舉，猶如寒冬中的一股暖流，讓我們嘉義更溫馨、嘉義變得更美好，在即將到來的農曆新年，捐贈的行動也是獻給城隍爺的新年賀禮；消防局以「搶救進化I+E－幸福全『嘉』守護您」為主軸，勇奪衛生福利部111年臺灣健康城市暨高齡友善城市─「韌性與創新獎」及「海報獎(銅獎) 」雙大獎項，一個幸福的城市需要許多人共同努力和守護，打火弟兄水裡來、火裡去，「民眾逃生口，時常是他們救災的入口」，站在第一線守護市民，打造安全的家園，奉獻精神令人敬佩。

嘉義市火災件數111年度計有67件，另外OHCA累計通報數為288，成功救回63人；藉由119消防節將至，特別感謝我們警消、義消、志工及宣導隊人員同心協力，盼新的一年更具有意義，未來災害損傷降至最低，讓市民擁有安居樂業的生活環境。