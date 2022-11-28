嘉邑城隍廟挹注阮劇團　戲劇推動歷史人文封箱感謝祭登場

▲城隍廟大力相挺 阮劇團歲末封箱感謝祭參拜祈求順利 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阮劇團今年2022歲末封箱感謝祭即將在12月9日到12月25日展開，共演出18場，今(28)日由黃敏惠市長、城隍廟賴永川董事長、以及阮劇團藝術總監汪兆謙帶領劇團成員，至城隍廟進行參拜儀式，感謝城隍廟對劇團的大力支持，也祈求歲末封箱感謝祭平安順利，黃敏惠肯定阮劇團與嘉邑城隍廟為地方帶來的活力，推廣嘉義豐富的歷史人文不遺餘力。

▲黃敏惠感謝阮劇團與嘉邑城隍廟為地方帶來豐沛文化能量 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，國定古蹟嘉邑城隍廟是嘉義民眾的信仰中心，長期支持教育與藝文活動的推廣，感謝民間力量無窮，讓劇團能夠更穩定發展。阮劇團是在地非常優秀的劇團，長期蹲點嘉義，穩定產出戲劇能量，帶給嘉義許多精彩無窮的故事，嘉義市政府更與阮劇團攜手透過地方創生計畫，藉由不同產業間合作，為在地宗教民俗與文化藝術搭起跨界的加乘能量。

此外，黃敏惠也提到，即將到來的12月將有一系列精彩豐富的活動等著大家，除了阮劇團「2022歲末封箱感謝祭-預備備！Chill!」從12月9日到12月25日，共演出18場戲劇演出外，還有12月10日、12月11日在玉山路底的2022嘉義花海生活節，以及眾所矚目的第30屆嘉義市國際管樂節將在12月16日正式開幕，12月17日踩街及變換隊形的大型晚會精彩可期，歡迎大家來嘉聽管樂！

▲城隍廟今年開始城隍廟首度開始實質贊助在地阮劇團大力相挺阮劇團歲末封箱感謝祭，市長黃敏惠等人參拜祈求順利 。（圖／嘉義市政府提供）

城隍廟賴永川董事長表示，今年開始城隍廟首度開始實質贊助在地阮劇團，支持阮劇團長期以來在地耕耘、培育年輕人的努力，未來也將繼續挹注在地藝文的發展，希望嘉義市的藝文能量能夠蓬勃發展。

▲阮劇團藝術總監汪兆謙表示，歲末封箱感謝祭是阮劇團以最大的誠意表達對所有支持觀眾的感謝之意，更要特別感謝嘉邑城隍廟支持青少年參與以及嘉義在地藝文發展 。（圖／嘉義市政府提供）

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，歲末封箱感謝祭是阮劇團以最大的誠意表達對所有支持觀眾的感謝之意，更要特別感謝嘉邑城隍廟支持青少年參與以及嘉義在地藝文發展，從年初的青少年劇場到年尾的歲末封箱一路相挺。2022歲末封箱感謝祭，是阮劇團在歲末年終時舉辦的豐富藝文饗宴，從12月9日起一連三週，在文創園區的新嘉義座一共演出18場，從週間到週末都有演出。演出內容包括阮劇團演員實驗室第二屆的四位準畢業生，在經過三年紮實的學習後將帶來個人獨立創作《河溪邊 等暗暝》、《嗨！海！》、《生命中的那些鳥事》、《假的，眼睛業障重！》，以及儲備演員們在一整年歌唱、舞蹈、民俗、武術與戲劇的精實訓練下，將以大拼盤方式演出《攏總款起來》。

此外也特別收錄阮劇團今年度重要演出《釣蝦場的十日談》、《我是天王星》與《皇都電姬》的精彩片段，將由阮劇團正式演員與儲備演員共15位團員共同演出。

阮劇團表示， 「2022歲末封箱感謝祭-預備備！Chill!」 一路從12月9日到12月25日，共演出18場，演出內容多樣豐富，適合全家一起來觀賞。12月25日更加碼推出彩蛋場，內容暫時保密！歲末封箱感謝祭演出地點皆在新嘉義座（嘉義文創園區Ｋ棟2樓），目前已開始售票，詳細演出場次、售票折扣與更多精彩內容介紹，可至阮劇團臉書粉專洽詢。