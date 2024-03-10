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缺工時代企業搶才大作戰　2024南區就業博覽會吸引逾萬人湧入成大

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，10日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，264 家企業提供逾 1.2 萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入，現場求職氣氛熱絡。

上午小雨未澆熄求職熱情，遠從新竹而來的大學生，鎖定外商半導體公司，希望得到較好的待遇。現場成大一年級新生希望早一點了解產業面向，以免錯過未來實習機會。

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挾帶企業最愛畢業生優勢，成大與南部 10 所大專校院合辦之南區就業博覽會，每年皆吸引破萬人參加。從 3 月 7 日至 9 日接連舉辦 48 場公司徵才說明會，10 日博覽會現場設置攤位數超過 350 個，創下歷年之最。其中最大攤位包含：聯華電子、台灣國際航電、友達光電、台灣美光、台塑、國巨、台積電、遠東金士頓科技等，吸引眾多求職者駐足詢問。半導體產業攤位人潮依舊川流不息，廠商表示，年輕求職者非常著重工作彈性，重視生活與工作間的平衡，不再以追求高薪為目標，徵才策略也更著重員工福利，希望吸引更多青年學子加入。逛展學生也分享，透過認識廠商提供的實習內容，可以感受該企業對我們年輕人的關心程度，也影響我們未來職場選擇。

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年成功大學以合作力、溝通力與應變力深獲外界肯定，眾多企業更把「南區就業博覽會」列為年度徵才的主力戰場之一。成大副校長陳玉女表示，成功大學1931年創校迄今93年，培養人才呼應社會需求與國家發展，除了重視高品質的專業知識傳授，也包含培養優良的人格特質。有人說成大的學生很乖，但絕對不是不會思辨的乖，「成大學生是內斂的，面對挫折具有韌性，也善於溝通、有解決問題及創新能力，這些不僅是成大校風，也是成大人之所以常年成為企業最愛的DNA。」

台南市勞工局局長王鑫基表示，「南區就業博覽會」是每年企業搶人才的重要場合，很感謝成功大學不僅培育無數人才，也透過「南區就業博覽會」把希望留在台南。台南的行業包羅萬象，從傳統產業到高科技產業台南都找得到，目前台南是南科、沙崙雙引擎啟動，鼓勵大家一起留在台南打拚。

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長表示，成大人樸實、認真、乖巧，向心力特別強，更具有路遙知馬力的特質，每年在成大舉辦的「南區就業博覽會」是企業數一數二的徵才指標。當今業界需要跨域人才，希望在校生能多從事跨域學習，替未來做好準備。而就業博覽會也不只應屆畢業生參加就好，大一到大三的學生若能透過南區所有大專院校這個平台一起學習、汲取能量，相信能善用資源創造更好的未來。

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

出席10日上午活動開幕式的企業代表有：友達光電股份有限公司副總經理吳仰恩、台灣應用材料股份有限公司處長廖美惠，李長榮集團技術長蕭毓琳、104人力銀行副總經理張寶玲。除了強調參加就業博覽會提早瞭解產業趨勢的重要性之外，也都對求職者表示熱烈歡迎。

2024年徵才科系需求以理工類占 64.5 %最多，文法商管類占 25.5 %，生醫與其他類占 10 %。企業因應近年 AI 與 ESG 浪潮，部分新型態職缺吸引關注，如：人工智慧與機器視覺工程師、生成式 AI 工程師、演算法開發工程師、ESG 永續管理師、碳管理研究員、氣候變遷與永續發展創新專案工程師等。部分業者表示今年徵才除著重電機、資訊等專業領域背景，也期待招募文法商管領域人才進入幕僚部門，並提供主管培訓實習，盼與企業共同推動永續經營方案。

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

伴隨企業擴增海外業務，亦有求職者表示將鎖定海外工作機會。為強化徵才多元性，本屆博覽會在高階人才與國際人才就業方面，共有 156 家企業有博士班畢業生需求，另有 150 家企業提供境外生就業機會。協辦單位「經濟部投資業務處」（Contact TAIWAN）也於現場設攤，輔導境外生留台工作。

現場徵才活動從上午10時到下午3時，今年以聯華電子招募1000名新血最多，鴻海精密工業700名居次。另外，台灣電力、玉山商業銀行、台灣美光也各提供 500 個以上的工作機會。

▲南台灣最大規模徵才活動「2024 南區就業博覽會」，264家企業提供逾1.2萬個海內外工作機會，吸引超過上萬名求職與求才者湧入成大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

部分求職者表示，因人潮擁擠以致未能好好獲得廠商資訊，也有學生獲得「意料之喜」的收穫。成大材料所學生分享，本次逛展想認識半導體大廠以外的公司，逛了一圈中正堂，發現原來材料系畢業後可以做很多事，甚至到國家太空中心也有工作機會。成大機械系大四馬來西亞學生提到，參加就業博覽會主要希望瞭解企業對跨領域人才的需求，為接下來攻讀碩士學位跨域學習做好準備。而目前已在半導體產業任職的民眾則表示，現場徵才職缺豐富多元，透過每個企業攤位除了可以觀察到企業文化，也能從中瞭解公司福利，得到許多實用資訊，很值得前來逛一逛。

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