藉助企業延伸海外行銷管道　徐榛蔚與日本誠品共推花蓮農特產

▲花蓮縣長徐榛蔚拜訪誠品生活日本橋店，了解花蓮農特產品海外展售情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚3月3日率縣府團隊及縣內各級農會總幹事拜訪誠品生活日本橋店，了解花蓮農特產品海外展售情形，以及台灣企業及青年在日發展現況，為東京食品展暖身。由誠品生活日本橋店的合作營運單位，株式會社有隣堂社長松信健太郎與店長永野泰世親自接待，以及金門湾株式会社社長葉宇立陪同，雙方就國際行銷議題互相交流。

交流過程中，永野店長詳細說明百貨理念及樓層營運狀況，以及現場已上架的農產品，徐榛蔚分享縣府未來想推動的產品，並爭取花蓮農友後續與誠品日本橋店辦理活動的合作可能性，例如花蓮週、花蓮料理廚房等，最後誠摯邀請日本友人於3月5日前往東京食品展台灣館認識更多花蓮的優質產品。

現場常設品牌，也展現出台灣人在日本成功發展，例如多次和縣府合作的P.Seven台灣茶香水，創辦人為來自富里的香水設計師潘雨晴；以及茶飲品牌快樂檸檬，即雅茗天地公司，海外戰略總監林太一親自迎接徐榛蔚。徐榛蔚表示，來自台灣的企業在異地發光發熱，這些都是台灣軟實力的延伸，拓展國際對台灣品牌的認識，也為花蓮及台灣人海外發展奠定良好的基礎。





徐榛蔚指出，花蓮縣歷經不同時期的政治經濟環境變遷，薈萃出多元豐厚的文化樣貌，在大山大海、無污染環境的先天條件，以永續作為長期施政主軸，長期重視生態及永續發展，推動有機農業之成果是全臺的模範，孕育出最為自然的農特產品，也期盼能透過誠品生活日本橋，讓日本看見來自花蓮純淨的農特產品。

農業處長陳淑雯指出，在全球化的背景下，花蓮縣政府不斷地積極推動農產品的國際行銷，藉由與誠品生活的合作，目前花蓮已有淺草堂、松紅農場、一品醇、新味醬油、東ㄧ嚴選、美妙養蜂場還有百年傳奇等系列產品上架，後續將有更多花蓮的農產品更廣泛地被介紹給國際消費者，讓更多人認識花蓮的農業魅力。也期盼透過此次的交流，可以為花蓮的業者帶來新的發想，讓花蓮的產品能在國際上發光發熱。

花蓮縣政府說明，誠品生活是台灣書店龍頭，而誠品生活日本橋作為誠品在日本的第一家店，承載著台灣文化的豐富內涵並結合日本在地文化，充分展現台日的文化交流。