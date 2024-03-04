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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多所大學呼籲畢業生先就業再擇業、鼓勵入伍

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲2024中國畢業生增多。（圖／CFP）

文／中央社

2024中國畢業生增多，就業恐較以往更艱難。中國多所大學發布倡議書，鼓勵畢業生先就業再擇業，不要只想著考研究所或公務員。更呼籲學生可以投入中國政府的偏鄉服務項目，甚至鼓勵入伍。

澎湃新聞報導，中國今年的青年就業情形恐比以往嚴峻。2024年中國應屆大學畢業生預計有1179萬人，較去年增加21萬人。在就業環境不佳的情況下，選擇繼續升學就讀研究所者眾，2月底就曾有陸媒報導宿舍供不應求，呼籲研究生理性選擇升學或就業。

近日中國浙江理工大學、福建師範大學經濟學院、海南師範大學等學校發出倡議書，鼓勵應屆畢業生積極就業。

浙江理工大學大學生就業與創業指導中心發布公開信，呼籲學生理性調整就業期望，樹立「先就業再擇業」的觀念，並強調「主動邁出求職第一步，不要只盯著升學考公考編」，更呼籲學生可以「服務國家戰略，投身到中小微企業就業，投身到基層就業 ，報考『特職教師』、『三支一扶』、『西部計畫』等基層服務項目，到部隊建功立業等。」

三支一扶是中國政府每年選拔2萬名大學畢業生，派遣到鄉鎮從事支教、支醫、支農、扶貧的計畫。

福建師範大學經濟學院的公開信中，建議將個人未來發展與國家需求緊密結合，同樣鼓勵畢業生參加「三支一扶」、「西部計劃」等國家基層服務項目，鼓勵應徵入伍。對於正在準備考公務員的學生，也鼓勵他們積極到中小企業實習或求職。

海南師範大學大學生就業指導中心則鼓勵學生認清形勢，做好準備，不要好高騖遠。同時強調「也要把個人理想追求融入黨和國家事業中，成長為擔當民族復興大任的時代新人。」此外也鼓勵學生把握「秋招」和「春招」兩大校園招募的求職時機。

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