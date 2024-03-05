迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

▲為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，提供逾1800個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，含概飯店業、餐飲業、製造業、服務業、量販業、教育業等廠商現場設攤，提供逾1800個工作機會。

其中3月30日徵才場次，全球華人(1111人力銀行)開出薪資100k要找客服行銷專員，富強鑫精密工業也開出50k要招募技術服務工程師，統一生活事業(康是美)開出45k要招募儲備幹部，新光三越百貨也祭出32K至39K招募全國各分店的營業儲備幹部、顧客服務人員、企劃人員、財務人員、超市營運儲備幹部等職缺。準備踏出校園的學子們或正在求職的朋友快到現場面試卡位，為自己繪製人生第一筆職涯藍圖。

3月首場徵才，13日下午2點至3點30分「泰吉軒實業」徵才，在仁德區公所3樓禮堂(台南市仁德區中正路三段5號)，提供92個工作機會。第二場，3月14日下午2點至4點在安平區公所4樓禮堂(台南市安平區育平路316號)邀請10家以上廠商，提供200個工作機會。第三場，3月19日下午2點至4點在仁德運動公園西會議室(台南市仁德區仁義路130號)，邀請10家以上廠商，提供200個工作機會。第四場，3月26日下午1點至3點「堤維西交通工業」在廠區(台南市安南區本田路二段377號)徵才，提供25個工作機會。

第五場，3月30日上午10時至下午1時於國立臺南大學辧理「#Future～2024臺南地區徵才活動」，邀請28家知名企業，提供逾1,300個工作機會，其中超過9成職缺不限工作經驗，5成職缺待遇達35K。活動當天計有新光三越百貨、宜得利家居、聲寶、璨揚企業、家樂福、志光教育、台灣屈臣氏、富強鑫精密、統一生活事業(康是美)、安心食品(摩斯漢堡)、大億交通、台郡科技、全球華人等廠商參與，釋出儲備幹部、工程師、品保人員、採購專員、餐飲人員等職缺。當天現場除徵才活動外，亦規劃「迎向未來-青年職涯加值服務專區」：引導青年朋友找出適合自己的職涯方向，協助了解自身潛能專長，進而找出有興趣且適合自己發展的行職業方向。也可運用職訓資源強化自我技能及政府就業獎助資源協助就業，早日完成職涯規劃成為職場新秀。另，當天前50名求職朋友，還可以領取早鳥尋職好禮一份。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，畢業季也是求職旺季，為幫助畢業青年順利與職場接軌及協助廠商媒合好人才，即早規劃媒合場次提供畢業新鮮人應徵，歡迎青年朋友趕快來卡位。另，青年朋友也可趁畢業前做好應徵準備功課，針對想應徵職缺上網搜尋不同公司對同一種職缺提出的共同需求，並回顧自己目前累積的校內和校外經歷的優勢如何對應徵職缺發揮所長，客製化履歷博得媒合成功機率。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。