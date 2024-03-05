　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

▲為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，提供逾1800個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，提供逾1800個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，含概飯店業、餐飲業、製造業、服務業、量販業、教育業等廠商現場設攤，提供逾1800個工作機會。

其中3月30日徵才場次，全球華人(1111人力銀行)開出薪資100k要找客服行銷專員，富強鑫精密工業也開出50k要招募技術服務工程師，統一生活事業(康是美)開出45k要招募儲備幹部，新光三越百貨也祭出32K至39K招募全國各分店的營業儲備幹部、顧客服務人員、企劃人員、財務人員、超市營運儲備幹部等職缺。準備踏出校園的學子們或正在求職的朋友快到現場面試卡位，為自己繪製人生第一筆職涯藍圖。

3月首場徵才，13日下午2點至3點30分「泰吉軒實業」徵才，在仁德區公所3樓禮堂(台南市仁德區中正路三段5號)，提供92個工作機會。第二場，3月14日下午2點至4點在安平區公所4樓禮堂(台南市安平區育平路316號)邀請10家以上廠商，提供200個工作機會。第三場，3月19日下午2點至4點在仁德運動公園西會議室(台南市仁德區仁義路130號)，邀請10家以上廠商，提供200個工作機會。第四場，3月26日下午1點至3點「堤維西交通工業」在廠區(台南市安南區本田路二段377號)徵才，提供25個工作機會。

▲為提早協助校園畢業生及求職朋友找工作，台南就業中心邀約轄區廠商搶先開跑，自3月13日、14日、19日、26日、30日陸續徵才，提供逾1800個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五場，3月30日上午10時至下午1時於國立臺南大學辧理「#Future～2024臺南地區徵才活動」，邀請28家知名企業，提供逾1,300個工作機會，其中超過9成職缺不限工作經驗，5成職缺待遇達35K。活動當天計有新光三越百貨、宜得利家居、聲寶、璨揚企業、家樂福、志光教育、台灣屈臣氏、富強鑫精密、統一生活事業(康是美)、安心食品(摩斯漢堡)、大億交通、台郡科技、全球華人等廠商參與，釋出儲備幹部、工程師、品保人員、採購專員、餐飲人員等職缺。當天現場除徵才活動外，亦規劃「迎向未來-青年職涯加值服務專區」：引導青年朋友找出適合自己的職涯方向，協助了解自身潛能專長，進而找出有興趣且適合自己發展的行職業方向。也可運用職訓資源強化自我技能及政府就業獎助資源協助就業，早日完成職涯規劃成為職場新秀。另，當天前50名求職朋友，還可以領取早鳥尋職好禮一份。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，畢業季也是求職旺季，為幫助畢業青年順利與職場接軌及協助廠商媒合好人才，即早規劃媒合場次提供畢業新鮮人應徵，歡迎青年朋友趕快來卡位。另，青年朋友也可趁畢業前做好應徵準備功課，針對想應徵職缺上網搜尋不同公司對同一種職缺提出的共同需求，並回顧自己目前累積的校內和校外經歷的優勢如何對應徵職缺發揮所長，客製化履歷博得媒合成功機率。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

ET快訊
大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！外露畫面被拍
台南本周末訂房近全滿！　一房難求
快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平
快訊／公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」
被毆老師說話了！　怨「不知班上有特教生」
快訊／賠2.8億全民埋單！　林右昌：2億多已是最好結果
快訊／34檔ETF創新高！ 　00919最強勢
快訊／黃捷遭勒索「給800萬否則變死屍」
少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　因2人身分敏感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶祝台灣燈會破千萬人次　台南美食券限量加碼送！

迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

開南大學兒童課後照服員訓練班招生　3／23開課

可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

慶祝台灣燈會破千萬人次　台南美食券限量加碼送！

迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

開南大學兒童課後照服員訓練班招生　3／23開課

可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

FRIDAYS桃園店宣布結束營業　3／24前桃園人用餐送沙朗牛排

新店男持刀闖空門！遭屋主夫妻+女婿聯手壓制　他說來討公道

日清推出「台灣味」新品！　魯肉飯、鹹豆漿粥即將開賣

海陸雙拼、雙重海味一次吃！　速食店最新「4款海洋燒蝦堡」來了

從72國、破萬件作品脫穎而出　馬祖國際藝術島策展計畫奪國際大獎

「山道猴子」影片燒到融資公司　中租銀角零卡急發3點聲明

台積電設廠後熊本房價曝光！她5年前沒買扼腕：現在漲3倍了

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

《周處除三害》票房橫掃驚見「大陸一片紅」！為何能過審網抓3關鍵

代購團幫郭台銘收購連署書！279顆泰達幣買49張身分證　7人起訴

後座長腿閨蜜沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

地方熱門新聞

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

開南大學兒童課後照服員訓練班　招生

上緯集團營運總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊　新建辦公廳舍開工

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

汰換石綿建材耗費高　新北補助10月底截止

新北美樂地2.0　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

雲林人口跌破66萬！縣府力推未婚聯誼

性平法修法3／8上路　新北製海報助申訴管道

更多熱門

相關新聞

兒回家找嘸人！台南翁頭戴安全帽溺斃魚塭

兒回家找嘸人！台南翁頭戴安全帽溺斃魚塭

台南市麻豆區海埔里大山脚附近的魚塭，4日傍晚發現一名浮屍，警方接獲報案後，立即現場，經打撈上岸，確認該名男子已經明顯死亡。初步了解，死者為李姓老翁，年約80歲，頭上還戴著安全帽，李翁兒子發現他躺在魚塭邊後，立即報案，無奈仍是救不回。

1公里路程曝「南北部1差異」！全場有感

1公里路程曝「南北部1差異」！全場有感

台南志工愛心義剪院生喜獲新造型

台南志工愛心義剪院生喜獲新造型

大陸多所大學呼籲畢業生先就業再擇業、鼓勵入伍

大陸多所大學呼籲畢業生先就業再擇業、鼓勵入伍

男甫下飛機準備歡遊台南享美食攜毒遭送辦

男甫下飛機準備歡遊台南享美食攜毒遭送辦

關鍵字：

畢業季台南就業徵才

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

台灣又有大陸品牌新車現身測試

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面