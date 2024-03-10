掛號費2500元！全台收費最貴診所　醫：我就是這麼雞歪

▲台中禾馨安和婦幼診所「特約門診」掛號費為2500元。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

衛生福利部取消醫療院所掛號費150元的上限，引發熱議。目前收費最高的是禾馨集團台中禾馨安和婦幼診所特約門診，掛號費為2500元。對此，集團創辦人、婦產科名醫蘇怡寧表示，為了要做出差異化，讓不同需求的民眾有所選擇。

蘇怡寧在臉書粉專發文解釋當初調整掛號費的初衷，「特約門診」掛號費之所以高達2500元，是有原因的。首先他就提到，起初開業時，經常看到深夜了還有人會為了叫號等問題起爭執。

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這樣的狀況讓他備受困擾，像這樣的場景就不適合叫號，甚至有人會拿著錯誤的號碼牌問蘇怡寧是不是到自己了，如果唱名的話，「偶爾就會有媽咪很不高興客訴說，為什麼要在大庭廣眾之下叫我的名字，我的隱私在哪裡？」

但是如果只叫姓氏，同時可能又會有很多人舉手；叫太大聲，病患會覺得護理師不禮貌，太小聲又要說聽不到號碼被跳過，因此他無奈地說，「妳知道醫療業，『三讀五對』的習慣相當重要」。

之所以會開設特約門診，蘇怡寧表示，「差異化，讓你有權做選擇。」但他說可能會有很多人誤會收這麼多一定很好賺。不過他則是尷尬又不失禮貌地說，「成本大非常非常的多，不管是耗費的人力資源和時間，其實都不划算」。

台中禾馨安和婦幼診所特約門診掛號費2500元，主打高隱私獨立空間，由於提供患者指定時間看診、專屬停車空間及診間、專人服務看診流程，在專屬看診時段裡，孕婦才能和醫師深入討論、了解就醫狀況，因此掛號費較高。

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