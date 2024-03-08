漲掛號費注意！新北衛生局出手：3千家院所「漲價要先來函告知」

▲掛號費取消上限，部分醫療院所先前已經陸續調漲掛號費，示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費需備查上限，引發民眾擔憂掛號費調漲潮。新北市衛生局今（8）日說明，已經依照中央規定取消上限，不過轄內3000家醫療院所如果有調漲費用情形，須來函告知衛生局，另衛生局已將掛號費收費情形納入醫療院所督考項目，以掌握各醫療院所收費情形。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部4日宣布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」；衛福部醫事司強調，這僅是取消用「單一掛號費金額標準」去約束全國醫事機構，各地方衛生局仍可依照轄區內狀況訂定備查標準，或請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情況，

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新北市衛生局今日表示，因應掛號費調整可能衝擊民眾就醫費用支出，為兼顧保障醫療品質與保障民眾就醫權益，已發函全市各醫療院所及公會，依中央規定取消掛號費上限，如果有調漲費用情形，應加強公告事先通知民眾，也須將收費告知本局，另衛生局已將掛號費收費情形納入醫療院所督考項目，以掌握各醫療院所收費情形。

新北市衛生局專門委員楊時豪表示，經查新北市轄內醫療院所約3000多家，從去（112）年到今年3月4日止，約有170家醫療機構向衛生局報備調整掛號費，多數調漲金額從新台幣150元調漲至200元或250元，僅有三家超過300元。另外醫院部分，門診掛號費金額皆為50元至200元之間，急診掛號費則皆在300元以內。

楊時豪指出，地方再訂定備查標準於法無據，會依循中央行政命令，後續請新北醫療院所要調整掛號費用時，不論調升或者調降，都要來函告知；另衛生局每年會到醫療院所督考一次，屆時也會瞭解院所收費情況，以作為基準。

過往衛生局會將掛號費超過150元的院所進行公告，楊時豪表示，目前已經將公告取消，不過後續會將轄內院所的掛號費資訊統整後，再掛上網公告，呈現方式還在思考中。

衛生局陳潤秋局長指出，為維護本市尤其偏鄉住民之就醫權益，新北市聯合醫院及29區衛生所暫不規劃調漲掛號費，維持原收費50元。