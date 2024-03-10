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掛號費取消上限爆民怨！　學者反問：需要有事沒事就跑去看病？

掛號費取消上限惹民怨　學者批：真要沒事去看病？

▲旅美學者：掛號費調漲是必要之舉。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

衛福部4日表示，要取消「收取掛號費參考範圍」，此消息一出惹民怨。對此，旅美學者葉耀元說，人不會沒事就去看病。也有網友說，「調漲掛號費是應該的，不要一堆人覺得掛號費便宜，三天兩頭跑診所拿藥，浪費資源」。

葉耀元在臉書發文，「衛福部取消掛號費調整的備查制度，你也可以說是150掛號費的上限等同於被取消，一群民眾就開始在抱怨，如果掛號費大漲，以後大家會看不起醫生。會講這種話的人，大概從來沒有想過市場供需法則的問題吧。」

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葉耀元說，「台灣低廉的健保與高品質的醫療，造就了許多奇蹟，如對抗武漢肺炎。但與此同時，卻讓健保成為一個很大的洞，更壓低了醫療人員的薪資水平。我自始至終都認為，維齊非齊這個概念在台灣一直都沒有被落實。齊頭式的平等並不會帶來真正的平等，其結果更有可能會犧牲掉整個國家與經濟。」

葉耀元認為，「我們真的需要有事沒事就跑去看病，多拿點藥不吃虧，還是多吃點藥強身健體嗎？還是我們應該透過市場機制把醫療量能留給真正需要的人呢？我在美國生過很多次病，但只要沒有高燒不止，我也不會去看病，其實我還真的沒有在美國看過病。我的孩子也是如此，只有在真正需要的時候才會去看醫生。因為不宜，而且也沒有必要啊。」

此文曝光後，不少網友紛紛留言「調漲掛號費是應該的，不要一堆人覺得掛號費便宜，三天兩頭跑診所拿藥，浪費資源」、「然後相同一群人支持中配依親用健保」、「看小病自負額的概念還是要，一來減少資源浪費,二來醫療人員待遇改善」、「掛號費漲價很合理，那群人只會為靠北而靠北」。

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